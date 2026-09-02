Día de la Industria: Tierra del Fuego entre despidos, reclamos y fábricas vacías

Rio Grande 02/09/2026.- La conmemoración del Día de la Industria encuentra a Tierra del Fuego en un escenario de crisis prolongada. Desde 2019, la provincia pasó de ser un polo productivo con miles de empleos en electrónica, plásticos y textiles, a un territorio marcado por cierres de plantas, suspensiones masivas y reclamos sindicales sin respuesta.

Línea de tiempo de la desindustrialización

2019–2020: primeras señales de retroceso con suspensiones en Mirgor y Newsan , acompañadas de protestas de la UOM.

primeras señales de retroceso con suspensiones en y , acompañadas de protestas de la UOM. 2021–2022: cierre de líneas de producción en celulares y televisores; trabajadores vendieron bienes para emigrar.

cierre de líneas de producción en celulares y televisores; trabajadores vendieron bienes para emigrar. 2023: la Legislatura denunció falta de transparencia en contratos de TerraIgnis y Belitec , vinculados a recursos energéticos.

la Legislatura denunció falta de transparencia en contratos de y , vinculados a recursos energéticos. 2024: La Licuadora registró más de 1.200 despidos acumulados en el parque industrial de Río Grande.

La Licuadora registró más de en el parque industrial de Río Grande. 2025: crisis de Autofarma , con 17 sucursales cerradas y 200 trabajadores sin cobrar, reflejando el abandono estatal.

crisis de , con 17 sucursales cerradas y 200 trabajadores sin cobrar, reflejando el abandono estatal. 2026: éxodo laboral consolidado; empresas trasladan operaciones fuera de la isla y el régimen de incentivos (RIGI) profundiza el modelo extractivista.

éxodo laboral consolidado; empresas trasladan operaciones fuera de la isla y el régimen de incentivos (RIGI) profundiza el modelo extractivista. Este año Tierra del Fuego, perdió 16 empresas constructoras, 45 empresas en total y 14.000 empleos.



YPF abandonó la provincia y dejó 540 trabajadores en la calle, desmanteló la industria hidrocarburífera y hoy aun hay 80 empleos en la máxima incertidumbre.

Reclamos y resistencia sindical

La UOM y el SUTEF encabezaron movilizaciones contra despidos y congelamiento salarial.

y el encabezaron movilizaciones contra despidos y congelamiento salarial. Se denunció que el Ministerio de Trabajo provincial se mantuvo ausente, exigiendo “papeles firmados” para intervenir.

Los sindicatos advirtieron que la falta de políticas industriales empuja a los trabajadores a la migración forzada.

Fábricas cerradas y empleos perdidos Sector Fábricas cerradas Empleos perdidos Fuente Textil 5 (entre 2023 y 2026) +500 trabajadores La Licuadora (marzo 2026) Electrónica (Mirgor, Brightstar, Famar, Newsan) reducción de líneas, suspensiones y cierres parciales +700 trabajadores (2019–2026) La Licuadora (julio 2026) Total estimado 2019–2026 7 fábricas cerradas o vaciadas +1.200 empleos directos

Mirgor : reducción de líneas y traslado de operaciones.

: reducción de líneas y traslado de operaciones. Newsan : suspensiones y pérdida de arraigo productivo.

: suspensiones y pérdida de arraigo productivo. Autofarma : cierre total en la Patagonia.

: cierre total en la Patagonia. Aires del Sur cerró su puestas y ahora se incorporan a Athuel para trabajar a fazon para Electra y fabricará 40 mil equipos de aire acondicionado.



Plantas textiles y plásticas: desmanteladas o con mínima actividad.

El Día de la Industria en Tierra del Fuego deja de ser una celebración y se convierte en un recordatorio de lo que se perdió:

Miles de empleos destruidos en siete años.

en siete años. Un modelo extractivista que reemplaza producción por explotación de recursos.

que reemplaza producción por explotación de recursos. Un Estado ausente, incapaz de sostener políticas de arraigo y desarrollo.

En conclusión: entre 2019 y 2026, Tierra del Fuego pasó de ser un polo industrial a un territorio en retroceso. El Día de la Industria expone la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de fábricas cerradas, trabajadores despedidos y un futuro productivo cada vez más incierto.

A nivel nacional, el dato sobre la destrucción de la industria, señala que en 31 meses cerraron mas de 30 mil empresas y provocaron la perdida de 350.000 empleos registrados en todo el pais.

Es decir lejos de festejar, hoy es casi un día de duelo para la industria nacional, a lo que hay que sumarle la desmesurada apertura de importaciones, la quita de aranceles a los productos importados que se fabricaban en todo el pais, el aumento en dolares de los insumos y la desregulación, todas medidas del gobierno de Javier Milei que, no tiene antecedentes en la historia argentina.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar