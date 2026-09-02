Día de la Industria: Tierra del Fuego entre despidos, reclamos y fábricas vacías

Línea de tiempo de la desindustrialización
- 2019–2020: primeras señales de retroceso con suspensiones en Mirgor y Newsan, acompañadas de protestas de la UOM.
- 2021–2022: cierre de líneas de producción en celulares y televisores; trabajadores vendieron bienes para emigrar.
- 2023: la Legislatura denunció falta de transparencia en contratos de TerraIgnis y Belitec, vinculados a recursos energéticos.
- 2024: La Licuadora registró más de 1.200 despidos acumulados en el parque industrial de Río Grande.
- 2025: crisis de Autofarma, con 17 sucursales cerradas y 200 trabajadores sin cobrar, reflejando el abandono estatal.
- 2026: éxodo laboral consolidado; empresas trasladan operaciones fuera de la isla y el régimen de incentivos (RIGI) profundiza el modelo extractivista.
- Este año Tierra del Fuego, perdió 16 empresas constructoras, 45 empresas en total y 14.000 empleos.
- YPF abandonó la provincia y dejó 540 trabajadores en la calle, desmanteló la industria hidrocarburífera y hoy aun hay 80 empleos en la máxima incertidumbre.
Reclamos y resistencia sindical
- La UOM y el SUTEF encabezaron movilizaciones contra despidos y congelamiento salarial.
- Se denunció que el Ministerio de Trabajo provincial se mantuvo ausente, exigiendo “papeles firmados” para intervenir.
- Los sindicatos advirtieron que la falta de políticas industriales empuja a los trabajadores a la migración forzada.
Fábricas cerradas y empleos perdidos
|Sector
|Fábricas cerradas
|Empleos perdidos
|Fuente
|Textil
|5 (entre 2023 y 2026)
|+500 trabajadores
|La Licuadora (marzo 2026)
|Electrónica (Mirgor, Brightstar, Famar, Newsan)
|reducción de líneas, suspensiones y cierres parciales
|+700 trabajadores (2019–2026)
|La Licuadora (julio 2026)
|Total estimado 2019–2026
|7 fábricas cerradas o vaciadas
|+1.200 empleos directos
- Mirgor: reducción de líneas y traslado de operaciones.
- Newsan: suspensiones y pérdida de arraigo productivo.
- Autofarma: cierre total en la Patagonia.
- Aires del Sur cerró su puestas y ahora se incorporan a Athuel para trabajar a fazon para Electra y fabricará 40 mil equipos de aire acondicionado.
- Plantas textiles y plásticas: desmanteladas o con mínima actividad.
El Día de la Industria en Tierra del Fuego deja de ser una celebración y se convierte en un recordatorio de lo que se perdió:
- Miles de empleos destruidos en siete años.
- Un modelo extractivista que reemplaza producción por explotación de recursos.
- Un Estado ausente, incapaz de sostener políticas de arraigo y desarrollo.
En conclusión: entre 2019 y 2026, Tierra del Fuego pasó de ser un polo industrial a un territorio en retroceso. El Día de la Industria expone la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de fábricas cerradas, trabajadores despedidos y un futuro productivo cada vez más incierto.
A nivel nacional, el dato sobre la destrucción de la industria, señala que en 31 meses cerraron mas de 30 mil empresas y provocaron la perdida de 350.000 empleos registrados en todo el pais.
Es decir lejos de festejar, hoy es casi un día de duelo para la industria nacional, a lo que hay que sumarle la desmesurada apertura de importaciones, la quita de aranceles a los productos importados que se fabricaban en todo el pais, el aumento en dolares de los insumos y la desregulación, todas medidas del gobierno de Javier Milei que, no tiene antecedentes en la historia argentina.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar