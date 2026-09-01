Día de la Industria 2026: la industria manufacturera a dos años y medio del gobierno de Milei

Industria 01/09/2026.- La industria manufacturera ocupa un lugar central en la estructura productiva argentina. Representa alrededor del 18% del PIB, concentra aproximadamente la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) y genera 2,5 millones de empleos directos, con condiciones laborales que se encuentran por encima del promedio de la economía. A su vez, Argentina presenta un grado de desarrollo industrial superior al promedio de América Latina y el Caribe.

De cara al 2 de septiembre de 2026, Día de la Industria, este informe analizó los principales indicadores relativos al sector manufacturero, el sensible aumento de las importaciones de bienes de consumo, junto con una recopilación de casos testigos que dan cuenta de la situación crítica en la que se encuentran las industrias manufactureras argentinas y el análisis del viraje ocurrido en las principales políticas publicadas dirigidas hacia la industria desde la asunción de Javier Milei.

Evolución de los principales indicadores de la industria

La industria argentina atraviesa un marcado deterioro. En términos interanuales, la industria acumula una caída en los primeros 6 meses de 2026 de 1,9%. En la comparación con el modelo anterior (promedio ene/22 – nov/23) presenta un nivel de actividad 8,1% menor.

El Índice de Producción Industrial (IPI) da cuenta de un proceso similar. La producción industrial en el primer semestre del año se ubica 2,2% por debajo del mismo período que en 2025. En el promedio de la era Milei, la producción industrial se ubica 10,2% por debajo del modelo anterior.

En junio, la Utilización de la Capacidad Instalada industrial fue sólo del 59,1%, es decir, que 4 de cada 10 máquinas de la industria están en desuso. El guarismo se encuentra 9,5 p.p. por debajo del nivel de junio 2023.

Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que crece 5,2% y productos alimenticios y bebidas que crece marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación a junio 2023. El principal derrumbe se observa en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales (-8,0%) y 4.020 industria manufactureras (8,1%).

La evolución de la industria argentina durante la gestión de Javier Milei exhibe uno de los peores desempeños a nivel global: cayó 7,9% entre el 2023 y el 2025 y ocupa el segundo peor resultado entre 56 economías relevantes, sólo por detrás de Hungría.

Apertura no planificada: aluvión de importaciones de Bienes de Consumo

El 2026 perfila para observar el acumulado de importaciones de bienes de consumo final más elevado desde que se tiene registro. En los primeros seis meses del año, la entrada de estos bienes alcanzó USD 5.362 millones, consolidándose como el primer semestre más alto para este uso económico en la serie histórica. En el acumulado móvil de los últimos 12 meses, las importaciones de bienes de consumo sumaron USD 11.496 millones.

Durante el primer semestre de 2026, solo 10 actividades económicas explicaron el 84,7% del total de las importaciones de bienes de consumo. Al comparar con el mismo período de 2023, los incrementos más destacados se concentraron en las siguientes actividades: Electrodomésticos, baterías y lámparas: +109,2% Prendas de vestir: +86,3% Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte: +67,6% Productos alimenticios: +51,9% Farmacéuticos: +27,0%

En conjunto, estos cinco rubros explicaron casi la mitad (45,5%) de todas las importaciones de bienes finales que ingresaron al país en la primera mitad del año.

Cierres y paradas de plantas industriales relevados por sector

La crisis industrial durante la gestión de Javier Milei se refleja, además, en el cierre y suspensión de actividades de diversas industrias manufactureras, afectando a sectores clave como el metalúrgico, textil, transporte, papelero, materiales de construcción y químico.

El sesgo antiindustrial en las políticas públicas del gobierno de Milei

Desde la asunción de Milei se impulsó:

Sensible aumento de tarifas de luz y gas con impacto en talleres y pequeñas industrias.

de luz y gas con impacto en talleres y pequeñas industrias. Derogación Ley de Compre Nacional (DNU 70/2023).

Derogación del PRODEPRO (DNU 70/2023 ) , que establecía una política de ANR (Aportes No Reembolsables) destinado a empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria.

, que establecía una política de ANR (Aportes No Reembolsables) destinado a empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria. Eliminación o baja de aranceles de importación, incluyendo la eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas, el Decreto 384/2024 la Secretaría de Comercio con baja de aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%) y el Decreto 513/2025 a través del cual redujo al 12,6% los aranceles de importación para 29 bienes de capital.

incluyendo la eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas, el Decreto 384/2024 la Secretaría de Comercio con baja de aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%) y el Decreto 513/2025 a través del cual redujo al 12,6% los aranceles de importación para 29 bienes de capital. Cambios régimen antidumping, apuntando a topear el porcentaje de los derechos aplicados a ciertas importaciones y establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses para este tipo de medidas (el régimen establece hasta 5 años, renovables en determinadas condiciones).

apuntando a topear el porcentaje de los derechos aplicados a ciertas importaciones y establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses para este tipo de medidas (el régimen establece hasta 5 años, renovables en determinadas condiciones). Eliminación de toda política de créditos productivos para la inversión en pymes, abandonando los créditos subsidiados del Banco Nación y BICE, entre ellas la Línea de Proyectos Estratégicos con objetivo sustitutivo.

para la inversión en pymes, abandonando los créditos subsidiados del Banco Nación y BICE, entre ellas la Línea de Proyectos Estratégicos con objetivo sustitutivo. Intervención en organismos vinculados a la industria: la intervención sobre organismos descentralizados en el marco de la Ley Bases, junto con los intentos de desmantelamiento del INTI a través del decreto 462/2025, evidencian un retroceso en materia de política industrial y tecnológica. La reducción de 854 trabajadores desde fines de 2023 debilita seriamente la capacidad del instituto para brindar asistencia técnica a las PyMEs —que concentran el 80% de su labor—, compromete el desarrollo de normas de calidad, la transferencia de tecnología y la generación de bienes con valor agregado nacional.

la intervención sobre organismos descentralizados en el marco de la Ley Bases, junto con los intentos de desmantelamiento del INTI a través del decreto 462/2025, evidencian un retroceso en materia de política industrial y tecnológica. La reducción de 854 trabajadores desde fines de 2023 debilita seriamente la capacidad del instituto para brindar asistencia técnica a las PyMEs —que concentran el 80% de su labor—, compromete el desarrollo de normas de calidad, la transferencia de tecnología y la generación de bienes con valor agregado nacional. Cierre de la Secretaría PyME, en agosto de 2025, constituye un fuerte retroceso institucional en materia de política productiva. Las PyMEs, que representan el 98% de las firmas del país y generan más del 70% del empleo, pierden un ámbito específico de acompañamiento estatal orientado a reducir la brecha de productividad respecto de las grandes empresas.

en agosto de 2025, constituye un fuerte retroceso institucional en materia de política productiva. Las PyMEs, que representan el 98% de las firmas del país y generan más del 70% del empleo, pierden un ámbito específico de acompañamiento estatal orientado a reducir la brecha de productividad respecto de las grandes empresas. Desfinanciamiento de programas y áreas asociados a la política industrial: a julio de 2026, la ejecución presupuestaria muestra caídas reales significativas respecto de 2023 en Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (-30,4%), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (-26,2%), el Instituto Nacional de Semillas (-49,5%), el INTA (-21,4%), el INTI (-49,9%), la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-77,3%) y en el Instituto Nacional del Agua (-64,5%).

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Fuente: CEPA Centro Economía Política Argentina