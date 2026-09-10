Destacaron las oportunidades de cooperación con Río Grande El Concejo Deliberante de Río Grande recibió al Alcalde y Concejales de Timaukel

Rio Grande 10/09/2026.- El Cuerpo de Concejales mantuvo un encuentro con representantes de la comuna de Timaukel y planteó la necesidad de profundizar los vínculos entre ambas localidades, aprovechando la cercanía geográfica y las potencialidades existentes en materia de turismo, deporte, conectividad, formación de oficios y prestación de servicios. En este marco, los ediles destacaron la importancia de “abrir las puertas de Río Grande hacia otros espacios y otras localidades” y avanzar en una agenda de intercambio y cooperación.

El Cuerpo de Concejales de Río Grande integrado por su presidente, concejal Guadalupe Zamora, junto a los ediles Florencia Vargas, Verónica Martínez y Federico Runin, recibieron este miércoles en la Sala de Comisiones a la comitiva de la comuna de Timaukel integrada por el Alcalde Luis Barría Andrade, junto a los concejales Jorge Cuevas, Facundo Hernández y Jonathan Neserke y el cónsul de Chile en Río Grande y Tolhuin, Julio Villarroel Alarcón , en el marco de un encuentro institucional que tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias vinculadas a la gestión legislativa municipal.

El encuentro tuvo carácter protocolar y se planteó como un espacio destinado a generar un intercambio sobre experiencias, herramientas y mecanismos de gestión legislativa municipal, con especial atención al proceso de desarrollo y fundación de un nuevo pueblo en el sector de Pampa Guanaco, perteneciente a la comuna de Timaukel.



En el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos institucionales y regionales, la concejal Guadalupe Zamora señaló que “el objetivo es avanzar en la identificación de áreas de cooperación y generar nuevas oportunidades de intercambio entre ambas localidades”.

Durante el encuentro, Zamora puso en valor las potencialidades que presenta Río Grande y la posibilidad de proyectarlas hacia otras comunidades de la región, particularmente aquellas que “se encuentran próximas geográficamente y con las que existen posibilidades concretas de articulación”.

En ese sentido, la concejal destacó la “oportunidad de entregar una carpeta de trabajo al alcalde de Timaukel, con información vinculada a Río Grande y a las distintas posibilidades de cooperación que pueden desarrollarse entre ambas localidades”.

Asimismo, sostuvo que “nos parece una oportunidad muy importante de poder abrir las puertas de la ciudad de Río Grande hacia otros espacios, hacia otras localidades, sobre todo si están tan cercanas a nosotros”, sostuvo Zamora.

Zamora también remarcó la importancia de aprovechar la cercanía territorial como una herramienta para profundizar estos vínculos y en ese sentido, señaló que “Timaukel se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros de Río Grande a través de Radman, lo que representa una condición favorable para pensar en iniciativas de integración y cooperación”.

Por último, sostuvo que “estos lazos representan además una oportunidad para que Río Grande pueda proyectar sus capacidades y propuestas hacia nuevos espacios, al tiempo que incorpora experiencias y potencialidades de localidades cercanas”.

Finalmente dijo que “no se trata solo de la conectividad, sino también del turismo, del deporte, de la formación de oficios, de servicios”, concluyó la concejal al enumerar algunos de los ejes sobre los cuales podría construirse una agenda conjunta.