DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE: SE ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA INSTALAR PUESTOS DE COMIDA

Ushuaia 17/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la instalación de puestos de comida durante el tradicional desfile cívico-militar que se realizará el próximo 12 de octubre, en el marco de la conmemoración del 142° aniversario de la ciudad.

La convocatoria está destinada exclusivamente a instituciones culturales y deportivas de Ushuaia, con el objetivo de brindarles un espacio para generar recursos destinados al desarrollo de sus actividades.

Las instituciones interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://acortar.link/3BP3qD

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre inclusive.

Para obtener mayor información, las instituciones interesadas podrán comunicarse al WhatsApp de CAVUSH, al 2901-607236.

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Inscripción a Puestos de Comida – Desfile 12 de Octubre 2026

¿Querés ser parte de esta gran celebración?

Este formulario está destinado exclusivamente a quienes quieran participar con un puesto de venta durante el Desfile del 12 de octubre…