DESDE EL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO DESTACAN EL INTERÉS QUE DESPIERTA EL NUEVO ESQUEMA DE ALIVIO Y DESENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Tierra del Fuego 07/09/2026.- Las nuevas herramientas ya están plenamente operativas en todas sus sucursales. El programa contempla una baja generalizada de tasas y alternativas diferenciadas según el nivel de atraso en los pagos, los ingresos y el grado de endeudamiento de cada cliente.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció que ya se encuentra plenamente operativo en toda su red de sucursales el nuevo esquema de alivio financiero destinado a sus clientes, que fuera anunciado en una ceremonia encabezada por el Gobernador Gustavo Melella.

La propuesta contempla una reducción generalizada de tasas y distintas herramientas de asistencia, diseñadas de acuerdo con la situación particular de cada persona.

El presidente del BTF, Adrián Cosentino, destacó la demanda registrada en los primeros días, resaltando que existe un marcado interés de la población por conocer las alternativas disponibles, instrumentadas para aliviar la situación de endeudamiento de las familias fueguinas.

“Como era de esperar dado el alcance de las medidas, se ha notado una enorme y masiva concurrencia a las sucursales para conocer estas herramientas y acceder a las distintas alternativas que pusimos a disposición, todas ellas ya en funcionamiento”, sostuvo Cosentino.

El titular de la entidad explicó que el esquema busca brindar soluciones integrales y atender las distintas realidades financieras de los clientes. En ese sentido, detalló que las medidas incluyen una mejora en las condiciones de financiación para el conjunto de los usuarios, entre ellas la reducción de las tasas aplicadas a tarjetas de crédito y préstamos personales.

Al mismo tiempo, el programa establece alternativas específicas para distintos segmentos, teniendo en cuenta variables como el nivel de atraso, los ingresos y el compromiso de deuda de cada cliente, con especial atención a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Desde el Banco de Tierra del Fuego invitaron a los clientes a acercarse a las sucursales para analizar cada situación de manera particular y evaluar, junto con un asesor, cuál de las herramientas disponibles resulta más conveniente.

Cosentino remarcó además que la entidad continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de sus diferentes segmentos y no descartó la implementación de nuevas medidas complementarias.

“En el marco de nuestro enfoque de centrarnos en el cliente con soluciones a medida, seguiremos monitoreando de manera permanente, como lo hacemos habitualmente, la evolución de nuestros distintos segmentos, y eventualmente iremos implementando otras medidas complementarias que entendamos atinadas para seguir atemperando esta difícil situación, acompañando, asistiendo y apoyando siempre a nuestros clientes, como es el objetivo del Banco”, afirmó.

El nuevo esquema da continuidad a la primera ronda de medidas de alivio financiero implementada por el BTF a comienzos de año. Según informó la entidad, aquella iniciativa tuvo una respuesta favorable y permitió movilizar más de $13.800 millones mediante las distintas herramientas disponibles.

En esta nueva etapa, el Banco busca profundizar ese camino con una propuesta de mayor alcance, que combina beneficios destinados al conjunto de sus clientes con soluciones específicas para quienes atraviesan mayores dificultades para afrontar sus compromisos financieros.