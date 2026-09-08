Del 14 al 18 de septiembre EL MUNICIPIO DE USHUAIA CAPACITARÁ A MUJERES EMPRENDEDORAS

Ushuaia 08/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevará adelante una nueva instancia de formación destinada a emprendedoras de la ciudad, con una propuesta intensiva que brindará herramientas para fortalecer sus proyectos y mejorar distintos aspectos vinculados al desarrollo de sus emprendimientos.

El ciclo “Mujeres que Crecen” se desarrollará del lunes 14 al viernes 18 de septiembre, de 18 a 20, en el SUM de la Casa de la Mujer ubicado en Maipú 1120. Para consultas las interesadas pueden comunicarse al 2901-605905.

En cinco encuentros correlativos las participantes abordarán diferentes temáticas y conocimientos: Mente Sana, Negocio Fuerte; Monotributo y Facturación; Pequeños Costos; Foto Producto y Armado de Stand; y Ventas y Atención al Público.

La propuesta contempla una mirada integral sobre el desarrollo de los emprendimientos incorporando saberes vinculados al bienestar personal, la formalización, los costos, la presentación de los productos y las estrategias de venta y atención.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano se continúa generando espacios de capacitación y acompañamiento que contribuyen al fortalecimiento de los emprendimientos locales y a la autonomía económica de las mujeres.