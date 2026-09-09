Defensa: Estados Unidos recalca que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile tras polémica con Argentina

Tierra del Fuego 09/09/2026.- El representante estadounidense reafirmó que la posición oficial de su país reconoce la soberanía chilena sobre ese paso marítimo

Estados Unidos reafirmó oficialmente que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile, en respuesta a la polémica generada por declaraciones de autoridades argentinas que pusieron en duda esa soberanía. El embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd, declaró que la política de su país reconoce los tratados vigentes entre Chile y Argentina.

Contexto de la polémica

Origen del conflicto: El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, sugirió que el Estrecho de Magallanes podría pertenecer a Argentina.

El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, sugirió que el Estrecho de Magallanes podría pertenecer a Argentina. Reacción chilena: El gobierno de Chile envió una nota de protesta, recordando que los tratados de 1881 y 1984 establecen claramente la soberanía chilena sobre esa zona estratégica.

El gobierno de Chile envió una nota de protesta, recordando que los tratados de 1881 y 1984 establecen claramente la soberanía chilena sobre esa zona estratégica. Respuesta argentina: La Cancillería argentina debió emitir un comunicado reafirmando la vigencia de esos acuerdos internacionales.

🇺🇸 Posición de Estados Unidos

Declaración oficial: El embajador Brandon Judd afirmó: “El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos”.

El embajador Brandon Judd afirmó: “El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Reconocemos eso y esa es la política de Estados Unidos”. Apoyo a acuerdos: Judd agregó que Washington respalda los tratados firmados entre Chile y Argentina, subrayando la importancia de respetar los compromisos internacionales.

Judd agregó que Washington respalda los tratados firmados entre Chile y Argentina, subrayando la importancia de respetar los compromisos internacionales. Implicancia diplomática: La postura estadounidense fortalece la posición chilena y reduce la posibilidad de que la controversia escale en el plano internacional.

Importancia estratégica del Estrecho

Ubicación clave: Conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, siendo una de las rutas marítimas más relevantes del hemisferio sur.

Conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, siendo una de las rutas marítimas más relevantes del hemisferio sur. Presencia militar: En paralelo a esta polémica, buques estadounidenses como el portaaviones USS George Washington y el USS Nimitz han realizado maniobras conjuntas con la Armada de Chile en la zona, reforzando la cooperación naval.

Conclusión crítica

La intervención de Estados Unidos deja en evidencia que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes no está en discusión en el plano internacional. La polémica surgida en Argentina refleja más un gesto político interno que una disputa real, ya que los tratados históricos y el reconocimiento de potencias como EE.UU. consolidan la posición chilena.

Fuente principal: Infodefensa – “Estados Unidos recalca que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile tras polémica con Argentina”