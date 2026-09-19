De mal en peor: Investigan faltantes en equipajes de vuelos comerciales entre Buenos Aires y Ushuaia

Ushuaia 19/09/2026.- USHUAIA.- El Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia, a cargo del juez Sergio Pepe, dispuso una serie de medidas para investigar denuncias por la apertura de valijas y la sustracción de efectos personales de equipajes despachados en vuelos comerciales.

Las denuncias presentan características similares y corresponden principalmente a vuelos operados durante la primera quincena de agosto de 2026. Por ese motivo, el Juzgado resolvió unificar las actuaciones para concentrar la investigación, reunir la prueba y reconstruir el recorrido de los equipajes desde su despacho hasta la entrega a los pasajeros.

Como parte de la investigación, se solicitó información a las compañías aéreas, las empresas encargadas de los servicios de rampa y equipaje, los organismos de seguridad aeroportuaria y los prestadores de seguridad privada.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la identificación del personal que intervino en la manipulación y el traslado de las valijas, con detalles sobre sus turnos y funciones. También se requirieron protocolos de seguridad, registros de acceso, libros de guardia, reportes internos y antecedentes de situaciones similares.

Además, el Juzgado dispuso analizar los sistemas de videovigilancia del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia. El relevamiento comprende la ubicación y el funcionamiento de las cámaras, la existencia de posibles puntos ciegos y los sectores considerados críticos durante el traslado y la carga de los equipajes.

También se pidió información sobre otras denuncias o reportes de irregularidades realizados por pasajeros durante el período investigado. El objetivo es determinar la cantidad y características de los casos y establecer si existen coincidencias entre vuelos, horarios, sectores o personal que intervino en el manejo de las valijas.

La investigación apunta a determinar cómo y dónde ocurrieron los hechos denunciados y establecer las eventuales responsabilidades. También se analizará si existieron fallas en los controles, omisiones o incumplimientos que pudieran haber facilitado la reiteración de estas situaciones.

El Juzgado de Instrucción N.º 1 continuará con las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.