Daniel Vega Río Grande en emergencia: la crisis económica golpea a los feriantes y expulsa familias de Tierra del Fuego

Rio Grande 15/09/2026.- La crisis económica que atraviesa Tierra del Fuego se siente con especial crudeza en Río Grande. Los feriantes barriales, que históricamente fueron un espacio de trabajo popular y de consumo accesible, hoy se ven desbordados por el aumento de costos, la caída de ventas y la falta de respuestas del gobierno provincial.

Daniel Vega, integrante de la Asociación de Feriantes Barriales, describió un panorama alarmante:

“Cada día hay más gente que quiere trabajar en las ferias porque busca una salida laboral, pero las ventas han caído estrepitosamente. Con salarios congelados hace tres años y precios que aumentan semanalmente, nunca vi una crisis tan grande en más de 40 años en la provincia”.

Ferias en retroceso

Los costos de alquiler de stands y locales en paseos de compra superan los 800.000 a 900.000 pesos mensuales , imposibles de sostener.

, imposibles de sostener. Una feria en el centro cuesta 100.000 pesos por dos días , sin garantía de recuperar la inversión.

, sin garantía de recuperar la inversión. Los gastos corrientes (servicios, contratos, logística) rondan los 2 millones de pesos, lo que deja a los feriantes en una situación límite.

El golpe del aumento de alimentos En septiembre, los alimentos subieron un 9,2%, un número que contradice el relato oficial de una inflación del 1,7%. Vega fue contundente:

“Eso del 1,7% es una farsa. Los supermercados y mayoristas aumentan semanalmente. Con salarios planchados y jubilaciones mínimas de 600.000 pesos, la gente no puede sostenerse”.

Éxodo fueguino y crisis habitacional invertida La crisis no solo se refleja en las ferias: Vega advirtió que muchas familias están abandonando la provincia. “Hoy sobran alquileres por todos lados. Casas de cinco dormitorios, departamentos de uno… cuando hace un año y medio faltaban viviendas y estábamos al borde de una emergencia habitacional. La gente se está yendo porque no puede sostenerse”, señaló.

Crítica a la dirigencia política El dirigente barrial cuestionó duramente a los gobernantes:

“Los políticos parecen vivir en otro planeta. Compran online, llenan carritos sin mirar precios, mientras los barrios están en emergencia. No hay políticas públicas que acompañen a los feriantes ni a las familias que se hunden en deudas”.

La situación de Río Grande refleja el colapso del modelo económico actual: salarios congelados, inflación real en alimentos y servicios, endeudamiento récord y un éxodo silencioso de familias. Las ferias, que deberían ser un refugio popular, se transformaron en un espejo de la crisis. Tierra del Fuego, la provincia más endeudada del país, enfrenta una debacle social que exige respuestas urgentes.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar