Dachary denunció a Starlink por actividad ilegal amparadas en licencias del gobierno británico.

Tierra del Fuego 17/09/2026.- Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de TDF, denunció actividad ilegal de la empresa de comunicaciones Starlink, propiedad de Elon Musk, por considerar inadmisible que brinden servicios de nuestro territorio amparados en licencias del gobierno usurpador británico.

El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de TDF se expresó a través de su red social X, donde califico de inadmisibles las actividades de la empresa de comunicaciones Starlink

A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente

contra las empresas que operan ilegalmente en nuestras Islas #Malvinas, resulta determinante accionar también contra

. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en «licencias» del gobierno usurpador británico. Todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del

. Al ignorar a nuestra autoridad competente y someterse a las reglas de una potencia ocupante, Starlink está operando de manera ilegal y clandestina en nuestro suelo. La gravedad de este accionar es aún mayor: la provisión de este servicio de internet satelital beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la expoliación sistemática de nuestros recursos en el Atlántico Sur. Ninguna empresa multinacional está por encima de nuestras leyes. Al aceptar regulaciones coloniales, la compañía no solo evade nuestra jurisdicción, sino que legitima de facto la usurpación en nuestra provincia de TDFAeIAS. Solicitamos al Estado Nacional que actúe con firmeza institucional y ejecute medidas inmediatas contra quienes lucran de forma ilegítima en nuestro territorio.