¿Cuánto aumentan la luz y el gas en septiembre y cuál es el nuevo tope de consumo subsidiado?

Argentina 07/09/2026.- El gobierno redujo la velocidad de la quita de subsidios prevista originalmente. Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía “Enrique Mosconi”, considera que la medida responde a factores externos. Los incrementos serán del 1,75% en electricidad y del 1,40% en gas.

El gobierno actualizó las tarifas de luz y gas para septiembre a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial. La principal novedad es que el tope de consumo eléctrico subsidiado quedará en 200 kWh (kilovatio-hora) mensuales, en un contexto internacional de suba en los precios de abastecimiento de la energía.

Los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán descuentos elevados: 75% en electricidad (50% de base más un 25% adicional) y 74,5% en gas natural. Aun así, las facturas subirán en promedio 1,75% en electricidad y 1,40% en gas, un incremento que, según el gobierno, busca ser gradual para no golpear de lleno a los hogares durante los meses de mayor consumo invernal.

Consultado sobre las medidas, Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía (IAE) «Enrique Mosconi», explicó que, en los hechos, lo que se hizo fue frenar el ritmo previsto de reducción de subsidios: “No es que suba de 150 kilovatios-hora a 200, sino que estaba previsto que de los 300 kWh máximo subsidiados bajara a 150, y en realidad baja a 200. Por lo tanto, hay una menor velocidad en la recuperación de los costos de abastecimiento para los usuarios”. Para el especialista, esa desaceleración responde a un factor externo: “Es lógico, teniendo en cuenta que los precios de abastecimiento de la energía, a partir de la guerra en Medio Oriente, se dispararon fuertemente”.

De la segmentación al esquema focalizado

La actualización de septiembre se enmarca en una transformación más amplia del sistema de subsidios. En los últimos años, el esquema pasó de la segmentación por ingresos (niveles 1, 2 y 3) a un nuevo régimen, el SEF, que agrupa a los hogares en solo dos categorías: con subsidio y sin subsidio.

Sobre cómo interpretar este cambio, Rabinovich valoró que se trata de algo que postulan desde la institución que vicepreside. “El paso de un esquema de subsidios generalizados a uno focalizado es lo que, en general, hemos propuesto desde el Instituto Argentino de Energía: llegar a los que realmente necesitan el subsidio y no a todos los consumidores”.

El especialista reconoció que la menor velocidad en la recuperación de costos tiene un impacto fiscal, pero relativizó su gravedad. “No me parece que haya un compromiso respecto del esquema fiscal: si los precios de la energía en los mercados internacionales van a la baja, esto se va a recuperar”, aseguró.

Finalmente, respecto de los posibles errores de focalización, admitió que el sistema todavía no es perfecto: “Siempre hay un porcentaje de hogares que quedan excluidos y que deberían estar adentro. Pero se está avanzando fuertemente en la identificación de quienes realmente necesitan el subsidio”.

Fuente: El Auditor