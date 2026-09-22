Crisis en Olivos y la Secretaría de Discapacidad: nuevas renuncias sacuden al gobierno de Milei, mas 50 renunciados en 30 meses, todos con escandalo.

En paralelo, Fernando Vilches presentó su renuncia a la Secretaría de Discapacidad, en el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este caso involucra directamente a funcionarios cercanos a Karina Milei y refuerza las acusaciones de corrupción dentro del círculo presidencial. La salida de Vilches deja vacante un área clave en políticas sociales, en un contexto de fuerte cuestionamiento por el desmantelamiento de programas de asistencia.
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, ya se contabilizan más de 50 renuncias de funcionarios nacionales, la mayoría acompañadas de escándalos mediáticos: desde acusaciones de corrupción, filtraciones en Olivos, hasta conflictos internos en ministerios. Este patrón refleja una inestabilidad institucional y un desgaste acelerado de la gestión libertaria.
La crisis actual expone la fragilidad del Ejecutivo:
- Crisis de confianza: La salida de Agudiez muestra tensiones en el círculo íntimo de Karina Milei.
- Gobernabilidad en riesgo: La acumulación de renuncias debilita la estructura administrativa y la credibilidad del gobierno.
- Imagen pública deteriorada: Los escándalos refuerzan la percepción de improvisación y corrupción, erosionando la legitimidad del oficialismo.
En palabras de los propios manifestantes en la “Marcha de la Bronca”, se denuncia la complicidad del gobernador Gustavo Melella con las políticas de entrega, crueldad y empobrecimiento que encabeza Milei, señalando que lejos de defender los intereses de los fueguinos, Melella actúa como un ejecutor dócil del Ejecutivo Nacional.
La combinación de la crisis en Olivos y el caso ANDIS compromete directamente a Karina Milei y deja en evidencia un gobierno fracturado, vulnerable y cada vez más cuestionado por la sociedad.
Principales renuncias y motivos (2023–2026)
|Funcionario
|Cargo
|Fecha
|Motivo / Escándalo
|Guillermo Ferraro
|Ministro de Infraestructura
|5 marzo 2024
|Tensiones por Ley Bases y filtraciones internas.
|Nicolás Posse
|Jefe de Gabinete
|27 mayo 2024
|Internas con el entorno presidencial, gestión parlamentaria deficiente.
|Guillermo Francos
|Interior / Jefe de Gabinete
|27 mayo 2024 / 1 nov 2025
|Disputas internas y operaciones políticas en su contra.
|Mario Russo
|Ministro de Salud
|27 sept 2024
|Críticas por epidemia de dengue e irregularidades administrativas.
|Diana Mondino
|Canciller
|31 oct 2024
|Diferencias en política exterior (voto ONU sobre Cuba).
|Patricia Bullrich
|Ministra de Seguridad
|2 dic 2025
|Renunció para asumir banca en el Senado.
|Luis Petri
|Ministro de Defensa
|dic 2025
|Renunció para ocupar banca en Diputados.
|Mariano Cúneo Libarona
|Ministro de Justicia
|4 marzo 2026
|Tensiones internas, regreso a la actividad privada.
|Lisandro Catalán
|Ministro del Interior
|31 oct 2025
|Renuncia por desgaste político.
|Gerardo Werthein
|Canciller
|22 oct 2025
|Tensiones políticas internas.
|Diego Spagnuolo
|ANDIS
|20 ago 2025
|Escándalo por coimas.
|Miguel Blanco
|SIGEN
|18 jul 2025
|Salida sin explicaciones oficiales.
|Fernando Vilella
|Sec. Agricultura
|8 jul 2024
|Tensiones con el sector agropecuario.
|Carlos Frugoni
|Sec. Coordinación de Infraestructura
|26 abr 2026
|Escándalo por propiedades no declaradas en EE.UU.
|Demian Reidel
|Nucleoeléctrica Argentina
|9 feb 2026
|Denuncias por sobreprecios.
|Marco Lavagna
|INDEC
|2 feb 2026
|Renuncia en la previa de nuevo IPC.
|Paul Starc
|UIF
|22 ene 2026
|Razones personales.
|Carlos Casares
|ENARGAS
|22 ene 2026
|Bajo desempeño.
|Luis Pierrini
|Sec. Transporte
|21 ene 2026
|Renuncia administrativa.
|Belén Agudiez
|Subsec. Planificación General
|20 sept 2026
|Escándalo en Olivos, acusaciones de filtraciones.
|Fernando Vilches
|Sec. Discapacidad
|sept 2026
|Escándalo de coimas en ANDIS, vinculado a Karina Milei.
Impacto político
- Más de 50 bajas en menos de tres años: un nivel de recambio inédito en la historia reciente.
- Escándalos recurrentes: corrupción (ANDIS, Nucleoeléctrica, Infraestructura), filtraciones (Olivos), tensiones internas (Gabinete).
- Debilitamiento institucional: la salida de funcionarios clave erosiona la gobernabilidad y la credibilidad del Ejecutivo.
- Compromiso directo de Karina Milei: su círculo íntimo aparece involucrado en los casos más graves, lo que agrava la crisis de confianza.
Con este listado se confirma que el gobierno de Milei atraviesa una crisis estructural, marcada por renuncias escandalosas y un desgaste acelerado en apenas tres años de gestión.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar