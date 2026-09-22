Crisis en Olivos y la Secretaría de Discapacidad: nuevas renuncias sacuden al gobierno de Milei, mas 50 renunciados en 30 meses, todos con escandalo.

Libertarios 22/09/2026.- El gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva tormenta política tras la renuncia de Belén Agudiez, conocida como “La brujita”, funcionaria de extrema confianza de Karina Milei. Su salida se produjo en medio del escándalo por la reorganización de la Quinta de Olivos, donde se disolvió la administración civil y se trasladó el control a la Casa Militar. Agudiez, que coordinaba la planificación de servicios en Olivos, Chapadmalal y la Casa Rosada, fue señalada por supuestas filtraciones y vínculos con su cuñado Osvaldo Javier Sosa, también desplazado de la gestión.

En paralelo, Fernando Vilches presentó su renuncia a la Secretaría de Discapacidad, en el marco de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este caso involucra directamente a funcionarios cercanos a Karina Milei y refuerza las acusaciones de corrupción dentro del círculo presidencial. La salida de Vilches deja vacante un área clave en políticas sociales, en un contexto de fuerte cuestionamiento por el desmantelamiento de programas de asistencia.

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, ya se contabilizan más de 50 renuncias de funcionarios nacionales, la mayoría acompañadas de escándalos mediáticos: desde acusaciones de corrupción, filtraciones en Olivos, hasta conflictos internos en ministerios. Este patrón refleja una inestabilidad institucional y un desgaste acelerado de la gestión libertaria.

La crisis actual expone la fragilidad del Ejecutivo:

Crisis de confianza: La salida de Agudiez muestra tensiones en el círculo íntimo de Karina Milei.

La salida de Agudiez muestra tensiones en el círculo íntimo de Karina Milei. Gobernabilidad en riesgo: La acumulación de renuncias debilita la estructura administrativa y la credibilidad del gobierno.

La acumulación de renuncias debilita la estructura administrativa y la credibilidad del gobierno. Imagen pública deteriorada: Los escándalos refuerzan la percepción de improvisación y corrupción, erosionando la legitimidad del oficialismo.

En palabras de los propios manifestantes en la “Marcha de la Bronca”, se denuncia la complicidad del gobernador Gustavo Melella con las políticas de entrega, crueldad y empobrecimiento que encabeza Milei, señalando que lejos de defender los intereses de los fueguinos, Melella actúa como un ejecutor dócil del Ejecutivo Nacional.

La combinación de la crisis en Olivos y el caso ANDIS compromete directamente a Karina Milei y deja en evidencia un gobierno fracturado, vulnerable y cada vez más cuestionado por la sociedad.