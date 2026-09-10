Créditos UVA: de sueño a pesadilla, familias al borde del remate

Rio Grande 10/09/2026.- Por Armando Cabral El caso de Natanael Vargas, vecino de Río Grande, expone crudamente el drama que atraviesan miles de argentinos endeudados con los créditos hipotecarios UVA. Lo que comenzó en 2017 como una oportunidad para acceder a la vivienda propia, hoy se transformó en una deuda impagable que amenaza con dejar a su familia en la calle.

De $1,1 millones a $102 millones

En septiembre de 2017, Vargas solicitó un préstamo de $1.150.000 (equivalente a 57.788 UVA) para comprar su casa. La primera cuota fue de apenas $7.000. Durante seis años pagó de manera prolija, incluso atravesando la pandemia y períodos de desempleo.

Sin embargo, en 2026 la deuda escaló a $102 millones, lo que equivale a 50.000 UVA actuales. En otras palabras, después de casi una década de pagos, el saldo pendiente es prácticamente el mismo que al inicio. “Es como si nunca hubiésemos cubierto ninguna cuota”, lamenta Vargas.

Ejecución y remate en marcha

El Banco Nación inició la ejecución hipotecaria y notificó el remate de la vivienda. La familia tiene apenas cinco días para responder. Vargas acudió a la Defensoría Federal Nacional, que evalúa pedir una refinanciación para frenar el proceso. “Nosotros queremos pagar, pero necesitamos que revisen nuestra situación”, explica.

Ingresos que no alcanzan

La realidad laboral de la familia refleja la fragilidad de miles de hogares argentinos. Vargas trabaja en la construcción, sin relación de dependencia, y su esposa es acompañante terapéutica. Los ingresos son irregulares y muy por debajo de la cuota que exige el banco. “El crédito aumentó un 14.000% desde 2017. Ningún sueldo creció a ese nivel”, denuncia.

Una rifa para salvar la casa

Desesperado por no perder el techo, Vargas lanzó una rifa de dos vehículos familiares. Cada número cuesta $15.000 y el objetivo es vender 8.000 boletos para reunir el dinero y saldar la deuda. “Lo que queremos es no perder la casa, no perder el techo”, afirma.

Los interesados pueden comunicarse al 2964-559752 (Natanael) o al 2964-532250 (su esposa).

El caso de Vargas desnuda el carácter usurario y excluyente de los créditos UVA.

La indexación atada a la inflación convirtió un préstamo accesible en una deuda eterna.

El sistema beneficia a los bancos y castiga a las familias trabajadoras.

La falta de políticas de protección deja a miles de argentinos frente al remate de sus viviendas.

Lo que se presentó como una política de acceso a la vivienda terminó siendo una trampa financiera que condena a la clase media a la pérdida de su hogar.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar