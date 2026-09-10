Rio Grande 10/09/2026.- Durante septiembre, Río Grande vive una amplia agenda con actividades destinadas a las y los jóvenes de nuestra ciudad. Con propuestas que fomentan el encuentro y la participación, el Municipio reafirma su acompañamiento con cada joven riograndense.

El Municipio de Río Grande recuerda que continúan los festejos por el Mes de las Juventudes. El sábado 12, de 14 a 18 horas, se realizará una jornada de Break-Style en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650, donde se llevarán adelante competencias de freestyle, breaking y graffiti con ofertas gastronómicas y djs en vivo.

Posteriormente, el martes 15 de septiembre, se presentará el documental “La Soledad de los Huesos” en el Espacio Tecnológico, Pellegrini 520, en dos turnos: de 9:30 a 11:30 y de 14 a 16 horas. La obra narra la vida y el trabajo de la bióloga estadounidense Natalie Goodall en la región de Tierra del Fuego.

En tanto, el miércoles 16, a las 18 horas, se proyectará la película “La Noche de los Lápices” en el Parque de los 100 Años. La jornada se da en el marco de los hechos ocurridos en nuestro país hace 50 años, estableciéndose como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

El domingo 20, a las 18 horas, será el turno de la Fiesta del Estudiante, donde las y los jóvenes podrán disfrutar de una tarde con bandas, artistas y carros gastronómicos. La actividad tendrá lugar en el patio del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi 555.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, a las 18 horas, las actividades concluirán con “Impulso Joven”, en el Espacio Joven Zona Sur, ubicado en El Alambrador 204. Donde se desarrollarán los distintos seminarios con los que cuenta el Espacio.

A través de estas iniciativas, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la construcción de espacios de encuentro, formación y recreación para las juventudes, promoviendo su participación activa y el ejercicio pleno de sus derechos.