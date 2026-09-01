Confederación General Almacenera (CGA): El comercio de proximidad es aliado del bolsillo y sostén de cada barrio argentino

Argentina 01/09/2026.- Desde la Confederación General Almacenera (CGA) manifestamos nuestro firme desacuerdo con las cifras y versiones que intentan vincular al comercio de cercanía con el endeudamiento de las familias en la compra de alimentos. Frente a este panorama, expresamos la verdadera realidad que se vive día a día en nuestros mostradores:

La columna vertebral del consumo: Los comercios de proximidad representamos el 70 % del consumo de los argentinos. Estamos presentes en cada rincón de la República Argentina, llegando a aquellos lugares y sectores vulnerables a los que las grandes superficies comerciales simplemente no llegan.

Empatía con la realidad económica: Somos plenamente conscientes de que la gente hoy no tiene dinero en el bolsillo y de que consume de forma mucho más cauta y meditada. Vivimos esa misma realidad junto al vecino.

El origen del endeudamiento: El endeudamiento para comprar comida no se genera en el almacén de barrio, sino en las grandes cadenas e hipermercados. Allí, las familias quedan atrapadas en promociones engañosas que obligan a comprar tres o cuatro unidades de un producto para acceder a un descuento real.

Ofertas directas y transparentes: En el comercio de proximidad, la oferta se aplica desde el primer producto, sin condicionar al cliente ni obligarlo a gastar de más en volumen que no necesita.

Sostén social y fiado: En los días más críticos del mes, cuando el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, son los comercios de barrio los que otorgan fiado y sostienen a las familias de su comunidad. Esa mano tendida no existe en las grandes corporaciones.

El valor de la cercanía: El almacén o autoservicio de barrio es, ante todo, el punto de encuentro, diálogo y confianza entre los vecinos de cada comunidad.

El comercio de proximidad no endeuda a la gente: la cuida, la entiende y la acompaña en todo momento.

Confederación General Almacenera (CGA)