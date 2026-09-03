Concejales acompañaron la presentación judicial para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Rio Grande 03/09/2026.- Se trata de la acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. De la reunión participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú, junto al Intendente, Martin Perez y ex combatientes de la ciudad.

Tras la presentación judicial radicada ante el Juzgado Federal a cargo de la Dra. Mariel Borruto, se llevó adelante el encuentro donde se analizó el alcance de la acción judicial y la posibilidad de acompañar institucionalmente el reclamo entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. El objetivo es frenar el proyecto de explotación petrolera “Sea Lion”, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas del Atlántico Sur.

La presentación impulsada por el CECIM busca detener el megaproyecto petrolero “Sea Lion”, que prevé la perforación de pozos submarinos en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las Islas Malvinas. La acción plantea una doble preocupación: la defensa de la soberanía argentina sobre los recursos naturales y el posible impacto ambiental de la explotación.

Al respecto, Guadalupe Zamora afirmó que “creemos que la explotación en esa zona tan próxima a las Islas Malvinas es ilegítima al tratarse de un espacio en disputa. Esos recursos son argentinos y fueguinos, no podemos permitir que estas potencias extranjeras extraigan hidrocarburos que nos pertenecen”.

Asimismo, agregó que “por otro lado existe una irregularidad ambiental, ya que no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, tal como exige la legislación argentina”.

En este sentido, la acción judicial solicita que se suspendan las obras y operaciones vinculadas al proyecto, al advertir sobre posibles daños ambientales en una zona de especial relevancia para la soberanía nacional y provincial.

La iniciativa busca, además, que las instituciones fueguinas puedan acompañar el reclamo y reforzar la defensa de los recursos naturales, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.