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Concejal Alejandra Arce “Queremos que el Centro ‘Papa Francisco’ siga creciendo y acompañando a las personas mayores de Río Grande”

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/09/2026.- Así lo expresó la concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande tras la Reunión de Comisiones del Concejo Deliberante, donde se avanzó en el tratamiento del proyecto para institucionalizar el Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”.

Dicho proyecto busca consolidar este espacio como una política municipal permanente destinada al bienestar, la participación y el cuidado de las personas mayores.
Del encuentro participaron la directora General del Adulto Mayor del Municipio de Río Grande, Analía Carusso; junto a vecinos y vecinas que concurren habitualmente al Centro, quienes pudieron compartir su experiencia y el valor que tiene este espacio en su vida cotidiana.


En este sentido la edil expresó que “lo que buscamos con el proyecto es que esta institución, que ya va a cumplir un año, quede a futuro para los adultos y adultas mayores de la ciudad. Una institución que funciona diariamente para ellos, donde se encuentran, se conocen, se generan vínculos y sobre todo les permite ser adultos y adultas mayores autónomos”.
Asimismo, sostuvo que “el Centro “Papa Francisco” fue una iniciativa del Ejecutivo Municipal que desde el inicio de su gestión ha puesto a las personas mayores como una prioridad en sus ejes de gestión, es por ello, que esta legislación significa que hay que seguir trabajando por los adultos y adultas mayores de la ciudad”.
Por último, describió que “queremos que este lugar siga siendo de las personas mayores de Río Grande. Institucionalizarlo es reconocer su importancia y garantizar que el bienestar, el cuidado, la participación y la integración tengan un espacio estable en nuestra ciudad”, concluyó Arce.

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