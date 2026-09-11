Concejal Alejandra Arce “Queremos que el Centro ‘Papa Francisco’ siga creciendo y acompañando a las personas mayores de Río Grande”

Dicho proyecto busca consolidar este espacio como una política municipal permanente destinada al bienestar, la participación y el cuidado de las personas mayores.

Del encuentro participaron la directora General del Adulto Mayor del Municipio de Río Grande, Analía Carusso; junto a vecinos y vecinas que concurren habitualmente al Centro, quienes pudieron compartir su experiencia y el valor que tiene este espacio en su vida cotidiana.



En este sentido la edil expresó que “lo que buscamos con el proyecto es que esta institución, que ya va a cumplir un año, quede a futuro para los adultos y adultas mayores de la ciudad. Una institución que funciona diariamente para ellos, donde se encuentran, se conocen, se generan vínculos y sobre todo les permite ser adultos y adultas mayores autónomos”.

Asimismo, sostuvo que “el Centro “Papa Francisco” fue una iniciativa del Ejecutivo Municipal que desde el inicio de su gestión ha puesto a las personas mayores como una prioridad en sus ejes de gestión, es por ello, que esta legislación significa que hay que seguir trabajando por los adultos y adultas mayores de la ciudad”.

Por último, describió que “queremos que este lugar siga siendo de las personas mayores de Río Grande. Institucionalizarlo es reconocer su importancia y garantizar que el bienestar, el cuidado, la participación y la integración tengan un espacio estable en nuestra ciudad”, concluyó Arce.