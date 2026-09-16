CON MÁS DE 3500 PARTICIPANTES, INICIO EL CURSO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y PROMOCIÓN DE LA VIDA

Rio Grande 16/09/2026.- Con más de 3500 personas inscriptas, comenzó el Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”. Esta propuesta se enmarca en la política pública de cuidado integral que impulsa la gestión del intendente Martín Perez, fortaleciendo la prevención y el acompañamiento comunitario en materia de salud mental.

El Municipio de Río Grande, junto a Globalpsy, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), dio inicio al Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”.

La propuesta cuenta con personas inscriptas de distintos puntos del país y la región, reflejando el interés y la importancia de generar espacios de formación que brinden herramientas para la prevención, la detección temprana y el abordaje comunitario de esta problemática.

Durante la primera jornada se abordó la temática “Comprender el Suicidio y Promover la Vida: Fundamentos y modelo comunitario de atención”, con la participación de destacados profesionales del área de la salud mental, entre ellos la Dra. Cora Luguercho y los doctores Santiago Levín, Héctor Basile, Juan José Fernández y Agustín Perez.

La cursada se extenderá durante dos meses bajo una modalidad completamente virtual y, al finalizar, quienes completen la formación recibirán una certificación respaldada académicamente por la Universidad Nacional de La Plata.

Esta formación, de carácter libre y gratuito, es resultado del trabajo articulado entre el ámbito municipal, académico y científico, con el objetivo de brindar herramientas concretas para el abordaje del suicidio desde una perspectiva preventiva y comunitaria, promoviendo además la construcción de redes de cuidado y acompañamiento.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas públicas orientadas al cuidado integral de la salud mental, apostando a la capacitación y a la construcción colectiva de herramientas que permitan fortalecer una comunidad más empática, preparada y comprometida con la promoción de la vida.