CON AMPLIA CONVOCATORIA CONCLUYERON LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN ZONA ESPECIAL CANAL BEAGLE

Este grupo se preparará para rendir los exámenes correspondientes en octubre ante la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de obtener la habilitación para navegar embarcaciones de menor porte y desarrollar actividades vinculadas con la pesca artesanal, el transporte de pasajeros y la navegación en canales.
La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia a través del Centro de Formación y Capacitación en Actividades Marítimas “Malvinas Argentinas” (CECAFMA), en conjunto con la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante de Ushuaia (EFOCAPEMM), dependiente de la Prefectura Naval Argentina, y la Cámara de Pescadores del Canal Beagle.
Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita destacó el interés de la comunidad por vincularse con las actividades marítimas y pesqueras. “Desde el CECAFMA se viene trabajando para desarrollar distintas propuestas ligadas a la pesca y la acuicultura y que van en consonancia con el objetivo de la Provincia de ampliar la matriz productiva”, aseveró.
En ese sentido, adelantó que en septiembre se abrirá una nueva capacitación destinada exclusivamente a mujeres. La misma estará enfocada en promover la participación de mujeres en la acuicultura, mediante la formación técnica, herramientas de gestión económica y el desarrollo de emprendimientos locales.