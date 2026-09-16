COMENZÓ EL CICLO DE CAPACITACIÓN “MUJERES QUE CRECEN”, DESTINADO A EMPRENDEDORAS DE USHUAIA

Se trata de talleres que se desarrollan en el SUM de la Casa de la Mujer, durante los cuales las participantes abordan diferentes aspectos vinculados al desarrollo y la comercialización de sus emprendimientos como Atención al Cliente, Pequeños Costos, Facturación, Armado de Stand y Foto Producto.
La subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, Erica Fossati, destacó que “estas capacitaciones son necesarias para, entre otras cosas, las emprendedoras puedan mejorar la calidad de sus productos y ver cómo invertir de la mejor manera”.
Por otra parte, tras valorar destacar “el acompañamiento de la Cámara de Comercio” remarcó que el equipo de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano “va a estar junto a las emprendedoras para hacer una evaluación de este trayecto”.
Esta propuesta de capacitación forma parte de las políticas que impulsa el Municipio para impulsar el desarrollo de los emprendimientos locales, y promover mayores oportunidades de crecimiento y de autonomía económica.