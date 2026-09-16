COMENZÓ EL CICLO DE CAPACITACIÓN “MUJERES QUE CRECEN”, DESTINADO A EMPRENDEDORAS DE USHUAIA

Ushuaia 16/09/2026.- La Municipalidad de Ushuaia puso en marcha el ciclo de capacitación “Mujeres que Crecen”, con el objetivo de que emprendedoras de la ciudad accedan a herramientas concretas que les permitan fortalecer sus proyectos.

Se trata de talleres que se desarrollan en el SUM de la Casa de la Mujer, durante los cuales las participantes abordan diferentes aspectos vinculados al desarrollo y la comercialización de sus emprendimientos como Atención al Cliente, Pequeños Costos, Facturación, Armado de Stand y Foto Producto.

La subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, Erica Fossati, destacó que “estas capacitaciones son necesarias para, entre otras cosas, las emprendedoras puedan mejorar la calidad de sus productos y ver cómo invertir de la mejor manera”.

Por otra parte, tras valorar destacar “el acompañamiento de la Cámara de Comercio” remarcó que el equipo de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano “va a estar junto a las emprendedoras para hacer una evaluación de este trayecto”.

Esta propuesta de capacitación forma parte de las políticas que impulsa el Municipio para impulsar el desarrollo de los emprendimientos locales, y promover mayores oportunidades de crecimiento y de autonomía económica.