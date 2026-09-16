Comando del Area Naval Austral: La visita de los marines norteamericanos es un Intercambio de Expertos en Clima Frío.

Tierra del Fuego 16/09/2026.- El Comando del Área Naval informa que entre los días 8 y 22 de septiembre de 2026, se lleva a cabo el Intercambio de Expertos en zonas de clima frío entre personal del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 y ocho integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos; con el objetivo de compartir experiencias y técnicas en forma teórica y práctica.

Las actividades previstas para este intercambio incluyen la práctica de técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico.

Estos encuentros se realizan en Ushuaia desde el año 2017 sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los Estados Unidos, acordado previamente en reuniones bilaterales. La actividad consiste en el despliegue de una comitiva reducida sin armamento, de instructores y especialistas que concurren a esta zona naval para dictar y recibir talleres teóricos, como así también para intercambiar técnicas.

De esta manera, todos los participantes consolidan sus destrezas técnicas en ambientes extremos, reafirmando los lazos profesionales y de cooperación que unen a ambas instituciones.