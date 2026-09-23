CASO LEOLABS: «Buscamos normativas que eviten que estas situaciones vuelvan a suceder», dijo Lapadula

Buenos Aires 23/09/2026.- En el marco de un nuevo encuentro, la Comisión Especial Investigadora recibió al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, quien ocupó ese cargo hasta diciembre de 2023. Durante la reunión, respondió preguntas y realizó valoraciones que aportan información relevante para la investigación.

Consultado sobre el radar con capitales británicos, señaló: “Me llamó la atención, por supuesto, siendo un punto tan estratégico, a 800 metros de donde íbamos a poner una base, aparece un radar”.

En otro tramo de su exposición, Paleo indicó que «se trata de un equipo con tecnología satelital y capacidad de empleo militar. Si bien creo que el lugar y la instalación no constituyen una base, considero que podría ser utilizado como parte de una misión, si se quisiera».

Los detalles técnicos aportados por el teniente general Paleo llevaron a revocar la habilitación del radar. Desde la comisión se mostraron atentos a sus aportes con el objetivo de generar normativas que tiendan a proteger la soberanía.

El legislador Matías Lapadula (PG), tras el encuentro con el militar, destacó la exposición. “Nos dio información que creemos importante de cómo fueron las circunstancias, en qué fecha desde el Gobierno nacional se tomó conocimiento de este radar y lo que se hizo de ahí en adelante”, precisó.

El Parlamentario remarcó que un informe elaborado por el propio Paleo, a partir de información pública, fue el elemento decisivo que condujo a la cancelación del radar. “Escribió esa nota que fue el disparador para que después se cancele la habilitación precaria que se había dado desde Nación para la instalación y el funcionamiento de este radar”, destacó.

En ese marco, Lapadula subrayó la importancia de la Provincia como territorio estratégico: “Como persona que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, un experto en temas que tienen que ver con estrategia y defensa nacional, creo que nos dio un panorama de lo que se trabajó, de cuáles son las funciones, qué es lo que se debiera haber hecho y qué falta hacer respecto a territorios tan importantes y estratégicos como es Tierra del Fuego”, afirmó.

Por último, mencionó que “más allá del objetivo principal respecto a las responsabilidades, también nos importa qué se puede hacer desde Tierra del Fuego para tener normativas que ayuden a proteger nuestro territorio y, sobre todo, evitar que estas situaciones vuelvan a suceder”, sintetizó.

Del encuentro, realizado en la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), participaron los legisladores Pablo Villegas (MPF), presidente de la mesa de trabajo; Natalia Gracianía (LLA); Gisela Dos Santos (ST); Matías Lapadula (PG), y de manera remota la legisladora Laura Colazo (PV).