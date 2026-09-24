CASO LEOLABS: Avanza la investigación con testimonios clave y nuevas medidas de inspección sobre el radar

Ushuaia 24/09/2026.- Ushuaia, miércoles 23 de septiembre de 2026.- La Comisión Especial Investigadora extendió sus gestiones para esclarecer la instalación del radar de la empresa LeoLabs, con vínculos británicos, en la estancia «El Relincho», en Tolhuin.

La Comisión, creada por la Resolución de Cámara N° 131/26 por la totalidad de las y los Legisladores, sesionó en Buenos Aires para recibir el testimonio de autoridades que ocupaban cargos de responsabilidad al momento de la instalación del dispositivo en territorio fueguino.

El Presidente de la Comisión, legislador Pablo Villegas (MPF), expresó “las audiencias fueron fundamentales y marcan un hito en la determinación de responsabilidades y en la defensa de la soberanía nacional frente a un equipamiento tecnológico que genera profunda preocupación en los ámbitos de seguridad y protección del país”.

Las y los Legisladores remarcaron la importancia institucional de la investigación y el traslado a Buenos Aires. Los encuentros permitieron contar con los testimonios de exfuncionarios nacionales, piezas fundamentales para las conclusiones finales, quienes por razones de agenda, no podían viajar a la Provincia.

La ronda de entrevistas contuvo al exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana; al teniente general Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; y al Dr. Gustavo López, exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Villegas valoró los resultados de estos encuentros: «Contamos con información, datos y opiniones que hemos obtenido de las distintas personas que hemos podido entrevistar, incluidos exfuncionarios nacionales de primera línea. Nos vamos con mucho trabajo y con la sensación que valió la pena apersonarnos aquí, en la Ciudad de Buenos Aires».

A partir de la declaración de López, la Comisión identificó un mecanismo concreto para verificar la situación operativa de las instalaciones en la estancia “El Relincho”. Villegas detalló que «surgió como dato lo manifestado por el ex funcionario del ENACOM en cuanto a que sería factible, según su criterio, solicitarle a la Jefatura de Gabinete de la Nación que integrantes del ENACOM, personal técnico, se puedan hacer presentes en la estancia e inspeccionar el radar para ver si está en funcionamiento o no».

La iniciativa responde también a la falta de respuestas previas del Gobierno nacional. El titular de la Comisión reveló que «ese requerimiento ya ha sido efectuado a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y todavía a la fecha, no hemos tenido respuesta». Ante esta situación, agregó: «Nos vamos con este dato y seguramente en la próxima reunión, vamos a solicitar formalmente al actual jefe de Gabinete del Gobierno nacional».

Respecto del cronograma de la Comisión, el Parlamentario explicó que «estamos trabajando dividiendo en etapas el trabajo en este espacio de debate, y por ello surge la necesidad de la prórroga del plazo de funcionamiento hasta diciembre de este año. Estamos en plena recolección y producción de medidas probatorias; tomando testimonios, requiriendo y cumplimentando prueba instrumental y documental. Seguramente vamos a solicitar nuevos testimonios de autoridades nacionales y de personas que residen en Tierra del Fuego», informó Villegas.

Una vez finalizados los periodos establecidos, la Comisión abrirá una fase de evaluación para determinar si corresponde citar a autoridades provinciales. «Luego de eso abriremos una etapa de valoración crítica de la prueba para definir si se cita o no a funcionarios provinciales, en caso de que se estime que tienen responsabilidades políticas, institucionales o de otra naturaleza», explicó el Legislador del MPF, quien remarcó la importancia de actuar con rigurosidad y sin apresurar conclusiones.

En ese marco, Villegas subrayó que el objetivo de la labor legislativa va más allá del trámite administrativo y apunta a esclarecer cómo se produjo el emplazamiento de la estructura. «Falta un tiempo para poder dar una respuesta concreta sobre los responsables de autorizar el ingreso y la puesta en funcionamiento del radar. Trabajamos con la mayor responsabilidad política e institucional posible y queremos aprovechar de la mejor manera este espacio institucional, para aproximarnos a la verdad histórica de cómo sucedió», aseguró.

Para cerrar sostuvo: «No es posible ni admisible que una empresa vinculada con la potencia usurpadora de nuestras Malvinas, como es el Reino Unido de Gran Bretaña, se instale en nuestro territorio y no haya responsables», finalizó.

Participaron de los encuentros en Buenos Aires los legisladores Matías Lapadula (PG), Pablo Villegas (MPF), y las legisladoras Natalia Gracianía (LLA), Gisela Dos Santos (ST); de manera remota la legisladora María Laura Colazo (PV), y los legisladores Federico Sciurano y Federico Greve (FORJA). También estuvieron presentes representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y Luciano Moreno, de la Unión Malvinizadora Argentina.