CAPACITARSE, PRODUCIR Y EMPRENDER: EL MUNICIPIO AMPLÍA HERRAMIENTAS EN LOS BARRIOS

Rio Grande 11/09/2026.- A través de la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio acerca capacitación, nuevas herramientas y acompañamiento a los barrios de Río Grande, fortaleciendo la cercanía con los vecinos y vecinas y generando mejores condiciones para que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en proyectos productivos, fuentes de trabajo y nuevos emprendimientos.

El Municipio de Río Grande garantiza su presencia en todos los barrios de la ciudad. En este sentido, los Centros Comunitarios Municipales son espacios donde promueven la inclusión y la participación, y que año tras año son elegidos por la comunidad riograndenses para realizar diversas actividades.

En este marco, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, junto al secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, y la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, visitaron el taller de costura que se desarrolla en el CCM del Barrio Perón.

Durante la jornada se entregaron las nuevas máquinas de coser que permitirán fortalecer los aprendizajes adquiridos durante los dos años de desarrollo del taller, ampliar las herramientas disponibles para las participantes y potenciar la posibilidad de que los conocimientos incorporados puedan transformarse en una salida laboral o en nuevos emprendimientos.

Asimismo, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, se presentaron las distintas herramientas de acompañamiento disponibles para quienes se encuentran desarrollando un proyecto productivo.

Entre ellas se encuentran descuentos y beneficios en comercios adheridos, convenios vinculados a la logística para facilitar el traslado de insumos desde el continente, espacios de comercialización, difusión y visibilización de los emprendimientos, además de distintas instancias de capacitación y acompañamiento destinadas a fortalecer cada proyecto.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, subrayó que “el Centro Comunitario del barrio Perón es un espacio de contención, de escucha activa y, fundamentalmente, de encuentro para los vecinos y vecinas. Este barrio esperó durante más de 30 años contar con un centro comunitario y fue durante la gestión del intendente Martín Perez que pudimos concretar este espacio, que hoy es una referencia para las familias y nos permite compartir junto a ellas distintos momentos y actividades”.

Asimismo, sostuvo que “acá celebramos junto a las vecinas el Mes de las Infancias, el Mes de las Maternidades y próximamente desarrollaremos una mateada por el día del Jubilado y la Jubilada. Todas estas actividades tienen que ver con una mirada de ciudad que entiende que Río Grande es nuestro hogar, es la casa de todos y todas. Por eso es tan importante contar con espacios que permitan encontrarnos, escucharnos y fortalecer los vínculos”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, destacó que “la Escuela Municipal de Emprendedores nos permite vincular la formación laboral con herramientas concretas para que esos conocimientos puedan convertirse en proyectos productivos que crezcan y generen oportunidades”.

Armas remarcó además que “uno de los objetivos que nos planteamos junto a las distintas áreas que forman parte de la Escuela es descentralizar las capacitaciones y llevarlas a los barrios, acercando oportunidades y herramientas a cada vez más vecinos y vecinas de Río Grande”.