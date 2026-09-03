CAME les presentó propuestas a senadores nacionales para la reactivación de las pymes
PorArmando Cabral
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 02/09/ 2026 – Dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron con senadores nacionales en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Durante el encuentro, los pequeños y medianos empresarios expresaron las diversas dificultades que atraviesan las pymes: caída del consumo, embargos de ARCA, alta presión impositiva, endeudamiento, entre otras. A su vez, remarcaron la falta de diálogo para buscar soluciones conjuntas. Por su parte, los legisladores coincidieron en la preocupación manifestada por la situación general del comercio, la industria, el turismo y las economías regionales.
Ambas partes acordaron que avanzarán en propuestas concretas, como la que la entidad ya les presentó a los diputados nacionales y ahora les elevó a los senadores. Entre los temas, se plantearon cuestiones tributarias, laborales, de financiamiento, de embargos y ejecuciones fiscales a pymes, y de transparencia en las operaciones con tarjetas de crédito. Participaron de la reunión el Comité de Presidencia de CAME, encabezado por su presidente, Ricardo Diab; el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi; la senadora nacional por Salta, Flavia Royón; el senador nacional por Misiones, Martín Goerling; la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri; y la diputada provincial misionera, Analía Labandoczka.
Rio Grande 29/08/2026.- El director de la consultora Neodelfos, Leonardo Pérez Bustos, analizó la situación política y económica de Tierra del Fuego y fue contundente: “Los fueguinos vienen detectando desde hace dos años una pérdida de rumbo por parte del gobierno provincial”. Según el especialista, la administración local se encuentra “descoordinada, obsesionada con una reforma constitucional que no forma parte de la agenda de la mayoría de los ciudadanos”, mientras los problemas reales —endeudamiento, desempleo y caída del poder adquisitivo— se profundizan.
Rio Grande 23/08/2026.- Llevar la escarapela de Malvinas todos los días, y no solo el 2 de abril, es un gesto que trasciende el patriotismo formal. Es un acto de oposición política y de memoria activa frente a un gobierno que ha mostrado admiración por figuras como Margaret Thatcher, responsable directa de la guerra de 1982, y que hoy habilita la explotación de nuestros recursos naturales en manos extranjeras, como la empresa israelí Navitas Petroleum en la cuenca Malvinas.
Rio Grande 21/08/2026.- El psiquiatra Enrique Stola sintetizó en una frase la paradoja que atraviesa la relación entre Javier Milei y los grandes grupos empresarios: “Milei no pertenece al poder económico y este lo detesta, pero le es útil”. La afirmación cobra fuerza en el contexto actual, luego de que el presidente insultara nuevamente a los dueños de Fate y Techint, dos de los conglomerados industriales más poderosos de la Argentina.
Rio Grande 19/08/2026.- Los dos personajes que aparecieron en una fotografía junto al Senador Nacional por Tierra del Fuego, Agustin Coto, causaron un revuelo en redes, debido a las denuncias que pesan sobre ellos, Cerimedo está denunciado por intento de feminicidio de su ex pareja por lo que permanece detenido en Bolivia y Spagnuolo está procesado por asociación ilícita, defraudación agravada, sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Argentina 11/08/2026.- Existe una pregunta incómoda que sobrevuela el clima político y mediático actual: ¿cuánto cuesta tapar el sol con la mano? O, en términos más precisos, ¿cuál es el precio de mirar hacia otro lado mientras la realidad social y económica cruje por sus cuatro costados?
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.