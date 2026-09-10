Base Naval Integrada de Ushuaia: ¿Motor de desarrollo o nueva dependencia militar?

Ushuaia 097=9/2026.- Tierra del Fuego enfrenta un punto de inflexión histórico. La propuesta de construir una Base Naval Integrada en Ushuaia se presenta como una obra estratégica nacional, pero también como un proyecto que podría redefinir la matriz productiva de la provincia. El documento oficial sostiene que no debe verse únicamente como infraestructura militar, sino como un complejo capaz de articular defensa, producción, ciencia, logística y educación. Asi nos lo hizo saber el Contador Publico Nacional, Mariano Viaña, en el documento que adjuntamos con esta nota.

Objetivos estratégicos

Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Respaldar la actividad científica y logística en la Antártida.

Proteger recursos naturales y espacios marítimos.

Impulsar la industria naval y los servicios portuarios.

Generar empleo y proveedores locales.

Impacto productivo

La construcción y funcionamiento de la Base demandará viviendas, alimentos, transporte, energía, comunicaciones y servicios portuarios. Para que el impulso no se diluya, se propone un Programa de Transformación Productiva que incluya capacitación en oficios navales, logística antártica, reparación y construcción naval, producción de insumos y energías alternativas.

Zona Franca Antártica

El proyecto contempla una Zona Franca Logística, Naval y Antártica que convertiría a Ushuaia en centro internacional de abastecimiento para programas científicos de distintos países. Además, se plantea una red provincial de zonas francas en puntos estratégicos como Almanza, San Sebastián y Río Grande.

Obras complementarias

La Base se vincularía con proyectos clave: el puerto atlántico de Río Grande, la ampliación del puerto de Ushuaia, infraestructura energética, rutas nacionales y el desarrollo pesquero y tecnológico bajo la Ley 19.640.

Nación y provincia

El documento advierte que la Nación debe asumir la responsabilidad principal de la obra, evitando que el crecimiento militar agrave los problemas de infraestructura y presupuesto de Tierra del Fuego. Se subraya la necesidad de inversiones nacionales complementarias en vivienda, salud, educación y servicios básicos.

🇬🇧 Malvinas y paz regional

La propuesta reconoce la presencia británica en Monte Agradable, pero insiste en que la Base no debe interpretarse como amenaza. Argentina debe sostener su reclamo de soberanía por medios pacíficos, promoviendo cooperación científica, sanitaria y ambiental con los habitantes de las Islas Malvinas.

Convocatoria amplia

El proyecto requiere la participación de Nación, provincia, municipios, Fuerzas Armadas, universidades, trabajadores, empresarios y pobladores, con el objetivo de construir una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

Conclusión

La Base Naval Integrada de Ushuaia se presenta como una oportunidad única para transformar la matriz productiva de Tierra del Fuego y consolidar la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, el desafío será evitar que quede reducida a una obra militar aislada y garantizar que se convierta en un verdadero motor de desarrollo, paz y presencia efectiva en la región.

LInk al documento del CPN Mariano Viaña.

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Fuente: La licuadora.