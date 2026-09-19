Argentinos de bien: Una nena de dos años resultó lesionada en una pelea entre concejales libertarios

Bu8enos Aires 19/09/2026.- El episodio ocurrió tras una sesión del Concejo Deliberante, cuando se produjo un forcejeo entre el concejal de La Libertad Avanza Nicolás Lemos y el secretario del edil José Luis Michelena. La nieta de Michelena fue trasladada a un hospital.

Una discusión entre el concejal de La Libertad Avanza Nicolás Lemos y el secretario del edil José Luis Michelena, Roberto «Bebo» Zapata, terminó este jueves en un forcejeo en el Concejo Deliberante de Ezeiza. Una nena de dos años, nieta de Michelena, resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Según reporta Diario Sur, el episodio ocurrió luego de una sesión del Concejo Deliberante, cuando se produjo una discusión entre Lemos y Zapata, secretario de Michelena, quien abandonó el bloque libertario el año pasado. Según relató Michelena a El Diario Sur, el conflicto comenzó durante la sesión, después de un cruce entre un militante de LLA y su secretario, que tendría origen en la salida del edil del bloque libertario.

«En un momento me dice ponéle los puntos a tu perro. Así me dijo, ponéle los puntos a tu perro. Dice, porque te lo voy a cagar a palos», relató Michelena sobre la amenaza que, según su versión, Lemos le habría dirigido con respecto a su secretario.

El concejal sostuvo que, al finalizar la sesión, Lemos se acercó a Zapata con la intención de discutir. Desde el sector de Michelena muestran un video en el que se ve a Lemos revoleando una carpeta con la intención de pegarle a Zapata, y ese sería el momento en el que se produce la herida a la nieta de Michelena. (InfoGEI)