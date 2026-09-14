Argentinos de bien: Audios, una testigo en Bolivia y casi US$700 mil: los nuevos frentes de la causa ANDIS

Argentina libertaria 14/09/2026.- La Justicia citó a Nadia Beller como testigo desde Bolivia, mientras Gendarmería analiza las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo. En paralelo, el expediente suma movimientos patrimoniales de una exfuncionaria de Economía procesada en la investigación.

La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) concentra por estos días tres movimientos que pueden aportar nuevas piezas al expediente: la declaración desde Bolivia de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo; la continuidad del peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo; y el frente patrimonial que involucra a Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija del empresario Miguel Ángel Calvete.

El fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, busca avanzar sobre testimonios, registros sonoros y movimientos económicos en una causa que ya alcanzó a funcionarios, exfuncionarios y empresarios vinculados con las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo. En el pedido de cooperación enviado a Bolivia, la fiscalía indicó que hasta el momento identificó a 49 personas físicas y más de 25 personas jurídicas vinculadas con las maniobras bajo investigación.

Beller declarará desde Bolivia

Picardi citó como testigo a Nadia Beller después de que la abogada boliviana afirmara públicamente que tenía información relacionada con el caso y grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo. La declaración fue dispuesta de manera virtual y reservada, teniendo en cuenta su estado de salud tras el ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

Según la citación difundida por la propia Beller, deberá presentarse el 23 de septiembre ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Las autoridades argentinas solicitaron cooperación a sus pares bolivianos para disponer del espacio y los medios tecnológicos necesarios y pidieron que fiscales de ese país estén presentes durante la testimonial.

El interés de Picardi está puesto, entre otras cuestiones, en las afirmaciones que Beller realizó sobre lo que Cerimedo supuestamente le contó durante su relación. La mujer sostuvo que su expareja le había hablado de presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno argentino y mencionado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También afirmó que conserva grabaciones de esas conversaciones.

Beller aseguró además que Cerimedo y Natalia Basil, exesposa del consultor y quien trabajó en la ANDIS, estuvieron detrás de la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la investigación. Esas afirmaciones deberán ahora ingresar formalmente al expediente y quedar sujetas a las medidas de prueba que disponga la fiscalía. Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia por la investigación del ataque contra Beller.

El requerimiento internacional firmado por Picardi sostiene que la investigación abarca maniobras presuntamente desarrolladas, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La fiscalía investiga acuerdos indebidos entre integrantes de la ex ANDIS y actores privados relacionados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo, junto con posibles direccionamientos de contrataciones, aumentos injustificados de precios, beneficios a funcionarios y movimientos financieros que están bajo análisis judicial.

Lijo dejó en pie la pericia de los audios

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para suspender el peritaje de los registros sonoros. La medida había comenzado el 26 de agosto en Gendarmería Nacional y apunta a establecer el origen, autenticidad e integridad del material atribuido al exdirector de la ANDIS.

Los especialistas deben determinar si la voz corresponde efectivamente a Spagnuolo y si los archivos presentan cortes, ediciones, manipulaciones o rastros de intervención mediante inteligencia artificial. La defensa del exfuncionario había aportado un estudio privado que cuestionaba la autenticidad de las grabaciones y planteaba posibles alteraciones.

Lijo consideró que no había razones nuevas para detener la medida. En su resolución recordó que la defensa conocía desde abril cuál sería el material examinado, había designado un perito de parte y había propuesto puntos para profundizar el estudio. Por eso sostuvo que no resultaba procesalmente coherente intentar paralizar después una prueba en cuya producción había participado.

La pericia había sido ordenada luego de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera adoptar medidas para establecer el origen y la veracidad de los audios. El análisis se realiza sobre los registros incorporados a la fiscalía y podría demandar varios meses. Spagnuolo, por su parte, se negó a aportar una muestra de voz para el cotejo al considerar que hacerlo podía contribuir a su propia incriminación.

Las grabaciones sonoras fueron el punto de partida de la investigación, pero la fiscalía sostiene que el expediente no depende exclusivamente de su validez. En ellas, una voz atribuida a Spagnuolo habla de presuntos pagos indebidos vinculados con contrataciones de la ANDIS y menciona, entre otros, a Karina Milei y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.

El frente patrimonial de Ornella Calvete

Otro tramo de la causa involucra a Ornella Calvete, exdirectora nacional del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete. En un allanamiento realizado en el marco del expediente, la Justicia encontró en su vivienda US$695.457, 1.960 euros y casi $20 millones.

Su declaración jurada de baja ante la Oficina Anticorrupción incorporó posteriormente US$50.000 en efectivo recibidos como “donación”. Esa presentación también registró seis departamentos adquiridos mediante donaciones, además de vehículos, cuentas bancarias y participaciones societarias. El patrimonio informado pasó de unos $47 millones al comienzo de 2025 a algo más de $126 millones al finalizar su paso por la administración pública, un incremento del 168%.

Fragmento de la declaración jurada de Ornella Calvete.

Calvete sostuvo al apelar su procesamiento que buena parte del dinero hallado en el departamento pertenecía a su padre y que ya estaba allí antes de que ella se mudara. Su situación patrimonial quedó incorporada así a una investigación que, mientras espera la testimonial de Beller y los resultados de la pericia de Gendarmería, continúa avanzando sobre distintos elementos documentales, económicos y testimoniales.

Fuente: GLP