ANPYN impide el ingreso de agentes de ambiente para avanzar en tareas de fiscalización en el Puerto de Ushuaia.

Ushuaia 18/09/2026.- La cartera ministerial, a través de la Secretaría de Ambiente, solicitó formalmente el ingreso de sus equipos técnicos al Puerto de Ushuaia para dar continuidad a las tareas de fiscalización ambiental que se realizan habitualmente en ese ámbito. Sin embargo en cada ocasión, la Secretaría de Ambiente realizó las presentaciones correspondientes ante la autoridad portuaria para solicitar el ingreso y, sin poder concretar las inspecciones, amplió posteriormente los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan su intervención en materia ambiental.

La intervención contempla el trabajo de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) y de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), en el marco de sus respectivas competencias.

En el caso de la DGGA, se realizará la auditoría ambiental vinculada al Certificado Ambiental Anual, previsto para los generadores de residuos peligrosos inscriptos en el registro provincial, y que contempla la gestión de los residuos y su trazabilidad.

Por su parte, la Dirección General de Recursos Hídricos tiene previsto fiscalizar las nuevas intervenciones y obras que puedan involucrar al recurso hídrico, contemplando aspectos vinculados a modificaciones de la costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos y otras instalaciones relacionadas con el agua.

En las últimas semanas, los equipos técnicos concurrieron en distintas oportunidades al puerto con el objetivo de llevar adelante estas verificaciones. En cada ocasión, la Secretaría de Ambiente realizó las presentaciones correspondientes ante la autoridad portuaria para solicitar el ingreso y, sin poder concretar las inspecciones, amplió posteriormente los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan su intervención en materia ambiental.

Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, señaló que “los equipos necesitan ingresar para verificar cómo se están gestionando los residuos y realizar las tareas vinculadas al recurso hídrico”.

En ese sentido, remarcó que se trata de controles que la Secretaría lleva adelante de manera habitual en distintos ámbitos de la provincia, tanto públicos como privados, y que forman parte de las responsabilidades de la autoridad ambiental provincial.

Actualmente, el organismo se encuentra trabajando en la respuesta a la última comunicación recibida, con el objetivo de continuar el diálogo institucional y posibilitar el ingreso de los equipos técnicos para desarrollar las verificaciones correspondientes.

“Esperamos que el equipo pueda hacer su trabajo. El objetivo es simplemente verificar que las actividades se desarrollen de acuerdo con la normativa ambiental vigente”, sostuvo Devita.