Andres Dachary: Soberanía en crisis: militares norteamericanos ingresaron por DNU y se confunde la base naval con el polo logístico

Tierra del Fuego 15/09/2026.- El Secretario de Malvinas y Antártida de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, advirtió sobre dos cuestiones centrales que hoy atraviesan la agenda fueguina: la presencia de tropas extranjeras en Ushuaia autorizadas por decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei, y la confusión deliberada entre el proyecto de base naval integrada y el polo logístico antártico.

Ingreso de tropas por DNU Vecinos de Ushuaia registraron la presencia de efectivos norteamericanos en Laguna Esmeralda. Dachari explicó que, históricamente, el ingreso de tropas extranjeras debía ser aprobado por el Congreso de la Nación. Sin embargo, en los últimos meses se utilizó la vía de los DNU:

“Ya desde el año pasado empezamos a evidenciar cada vez más seguido esta presencia de efectivos de los Estados Unidos en suelo fueguino. Se utilizó otro recurso que son los decretos de necesidad y urgencia… y acá lo que falló fue el Congreso de la Nación”, señaló.

El funcionario fue categórico: “No queremos presencia de ningún tipo de tropas en la provincia. Ya padecemos lo de Malvinas. La defensa debe ser argentina, con infraestructura propia y sin terciarizar la soberanía”.

Base naval integrada vs. polo logístico antártico Dachari remarcó que se trata de proyectos distintos:

Base naval integrada: infraestructura militar bajo control de las Fuerzas Armadas, orientada a reforzar la defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

infraestructura militar bajo control de las Fuerzas Armadas, orientada a reforzar la defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur. Polo logístico antártico: infraestructura civil y científica, con participación público-privada, destinada a brindar servicios a embarcaciones y programas internacionales vinculados a la Antártida.

“Una cosa es Puerto Belgrano y otra cosa es Ingeniero White. Una base netamente militar no puede confundirse con un polo logístico que presta servicios, alquila espacios, repara embarcaciones y acompaña investigaciones científicas”, explicó.

El riesgo de la confusión La fusión de ambos conceptos genera falsas expectativas en la población y abre la puerta a intereses externos. Mientras tanto, las Islas Malvinas avanzan en la construcción de un puerto de gran escala con capitales británicos, lo que obliga a Argentina a acelerar su estrategia logística y soberana en Ushuaia y en la Antártida.

Conclusión crítica El ingreso de tropas norteamericanas por DNU expone un vacío institucional y una amenaza directa a la soberanía. Al mismo tiempo, la confusión entre base militar y polo logístico oculta que solo este último puede generar empleo, inversión y desarrollo económico sostenible en Tierra del Fuego. La provincia reclama claridad: defensa nacional con infraestructura propia y un polo logístico que posicione a Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar