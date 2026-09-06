Andres Dachary: “NO TENEMOS UNA REAL DIMENSIÓN DE LO QUE IMPLICA SER UNA PROVINCIA INVADIDA”

Tierra del Fuego 06/09/2026.- El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales de Tierra del Fuego AIAS, Andrés Dachary, analizó el nuevo posicionamiento expresado por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional y remarcó que la defensa de la soberanía debe traducirse en acciones concretas frente a la ocupación británica, la explotación de los recursos naturales y la necesidad de avanzar hacia una política de Estado sostenida.

Dachary puso el foco en la dimensión territorial de la ocupación y sostuvo: “Muchas veces, cuando hablo con medios de otras latitudes, yo digo que somos una provincia invadida y miran diciendo ‘¿de qué habla?’. No tenemos una real dimensión. Sí, obviamente, hay conciencia de Malvinas, pero no de todo lo que implica”.

El funcionario se refirió particularmente a la pesca y a los recursos que la Argentina deja de percibir como consecuencia de la explotación desarrollada bajo control británico. “Hay una salida enorme desde lo económico con los miles de millones de dólares que hemos perdido en temas de activos asociados a la pesca, y que ojalá se pueda impedir lo que tiene que ver con los hidrocarburos. El ritmo de explotación es de entre 55 mil barriles, con tope de 180 mil, y es una de las cuatro cuencas que tiene. Es decir, el potencial económico es enorme”.

En este punto, sostuvo que el avance de estas actividades puede alejar todavía más la posibilidad de retomar las negociaciones: “Si no frenamos esto, realmente esa reapertura de negociaciones que es lo que Argentina pide por la Resolución 2065 de la ONU y por la cláusula transitoria primera de la Constitución, cada vez va a quedar más lejos”.

En ese contexto, Dachary confirmó que la Provincia trabaja en un nuevo marco normativo para impedir este tipo de operaciones y establecer sanciones: “Estamos trabajando para generar normas para que esto no pueda suceder, y, si sucede, haya, obviamente, una carga de sanciones para desalentar por completo que empresas operen facilitando lo que es la logística y la continuidad de la presencia en el Atlántico Sur de Gran Bretaña desde distintos puertos de la región”.