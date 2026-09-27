ALUMNOS DE RÍO GRANDE, EN LA FINAL NACIONAL DE ESCRITURA

Francisco Bazán, Bruno Muñoz Pirillo, Ciro Ruiz y Santino Inocente, estudiantes de 6° año de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (EADEB), representan a Río Grande en esta instancia nacional. La propuesta invita a chicos y chicas de 10 a 15 años de todo el país a escribir sobre mitos, leyendas, héroes de sus provincias o historias vinculadas a su pasión por el deporte.
¿CÓMO VOTAR?
La votación online será este lunes 28 de septiembre desde las 10:30 horas.
Para votar: https://eokprod.com/votacion-2026/
También se puede leer el cuento “El lamento de las truchas”: