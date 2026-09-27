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ALUMNOS DE RÍO GRANDE, EN LA FINAL NACIONAL DE ESCRITURA

Por Armando Cabral

Rio Grande 28/09/2026.- Cuatro alumnos de la EADEB llegaron a la instancia final del concurso “Alumnit@s Argentina te Escuchamos” con el cuento “El lamento de las truchas”. El trabajo quedó entre los 18 textos seleccionados de todo el país y es uno de los tres elegidos en la Patagonia.

Francisco Bazán, Bruno Muñoz Pirillo, Ciro Ruiz y Santino Inocente, estudiantes de 6° año de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (EADEB), representan a Río Grande en esta instancia nacional. La propuesta invita a chicos y chicas de 10 a 15 años de todo el país a escribir sobre mitos, leyendas, héroes de sus provincias o historias vinculadas a su pasión por el deporte.
 ¿CÓMO VOTAR?
La votación online será este lunes 28 de septiembre desde las 10:30 horas.
 También se puede leer el cuento “El lamento de las truchas”:
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