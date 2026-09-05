Advierten que los barcos que salen de Punta Arenas atraviesan aguas jurisdiccionales fueguinas Tierra del Fuego prepara una sanción contra el corredor de Chile hacia Malvinas

Tierra del Fuego 05/09/2026.- La provincia gobernada por Gustavo Melella elabora una ley para encarecer las operaciones y así castigar económicamente a las empresas que utilicen infraestructura fueguina para abastecer a las Islas.

Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, prepara una ley para sancionar la logística que abastece a Malvinas y apunta directamente al corredor marítimo que conecta Punta Arenas con las islas. La iniciativa busca encarecer las operaciones que contribuyen al funcionamiento económico del archipiélago y suma un nuevo foco de tensión con Chile por la cuestión Malvinas.

“Lo que estamos buscando es la manera de tipificar lo que sería la utilización de la infraestructura dentro de lo que es la propia Malvinas como infraestructura propia del gobierno fueguino para poder desalentar esto a partir de lo que serían sanciones económicas”, explicó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego.

La provincia prepara así una ley para sancionar la utilización de infraestructura vinculada con el corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas.

Dachary explicó que también analizan la aplicación del Decreto 256, que establece reglas para el contacto entre la Argentina continental y las islas.

“Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Después cuando llegás a Malvinas, cuando ingresás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo.

Tierra del Fuego apunta al corredor de Punta Arenas

El anuncio del corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas se produjo el mismo día en que Javier Milei estuvo en Chile y se difundió una declaración en la que el gobierno de ese país respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Dachary marcó una diferencia entre la posición de la Cancillería chilena y la de algunos funcionarios locales. Señaló que “ciertos gobernantes locales chilenos han tenido una postura pro británica”, incluso en cuestiones simbólicas como recibir a supuestas selecciones de las islas en eventos deportivos.

En ese contexto, el funcionario puso el foco en el efecto que el corredor podría tener sobre la actividad económica de Malvinas.

“Esto que brinda un sostén logístico también es favorecer lo que es la explotación y achicar costos”, afirmó.

Para Dachary, ese efecto también tiene una dimensión política: “Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas para forzar lo que es esa reapertura de negociaciones”.

Petróleo: el nuevo ingreso de Malvinas

El petróleo puede cambiar por completo la economía de Malvinas. Hoy, el 58% del producto de las islas proviene de las licencias de pesca, aprovechadas principalmente por buques de bandera de España, Corea del Sur y Taiwán. Con la explotación de hidrocarburos, ese esquema podría transformarse y generar un nivel de ingresos que, según Dachary, volvería a las islas autosuficientes.

El funcionario planteó el problema desde la perspectiva británica: “¿Qué hacemos a 12.000, 13.000 km de distancia gastando miles y miles de millones de libras en mantener estas islas?”, señaló.

La respuesta, según su planteo, cambia si las propias islas generan suficientes recursos para sostenerse. “Con este ingreso extra de lo que sería el saqueo de hidrocarburos, Malvinas pasa a ser completamente superavitaria”, advirtió.

Para Dachary, esa mayor autonomía económica puede tener una consecuencia política: hacer más difícil que Argentina genere las condiciones para reabrir la negociación por la soberanía. Por eso sostuvo que el desarrollo de los hidrocarburos puede “condicionar cada vez más la reapertura de negociaciones” que Argentina reclama al Reino Unido en el marco de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la disputa de soberanía sobre las islas y establece que ambos países deben negociar una solución.

El giro de Milei sobre Malvinas

En paralelo, Dachary cuestionó el cambio de posición del Gobierno nacional y recordó que hace dos años la administración de Milei celebraba el acuerdo entre la entonces canciller Diana Mondino y el británico David Lammy.

“En ese momento se avanzaba en restablecer los vuelos que eran con Malvinas, avanzar en lo que es cooperación pesquera, algo completamente diferente a lo que está pasando hoy”, señaló.

El funcionario sostuvo que Tierra del Fuego viene advirtiendo sobre la explotación de hidrocarburos en Malvinas a Cancillería argentina desde hace tiempo y recordó que la provincia incluso presentó una denuncia contra empresas petroleras por este tema.

En ese marco, Dachary planteó sus dudas sobre el cambio de rumbo del Gobierno y consideró que pudo haber existido “un oportunismo político”. Sin embargo, dejó abierta otra posibilidad: “Si este cambio es un cambio honesto, bienvenido sea. Argentina tiene muchísimo terreno por recuperar”, afirmó.

Fuente: Pagina/12