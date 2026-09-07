7 de septiembre Día del Metalúrgico: en Río Grande no hay nada que festejar

Rio Grande 07/09/2026,. El 7 de septiembre, tradicionalmente dedicado a homenajear a los trabajadores metalúrgicos, encuentra a Río Grande en un escenario desolador. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha perdido más del 50 % de los puestos de la industria, lo que convierte la jornada en un día de duelo más que de celebración.

La ciudad, otrora motor industrial de Tierra del Fuego, hoy sobrevive con salarios estatales de pobreza y con los pocos obreros que aún conservan sus puestos. Sin embargo, la sangría poblacional es evidente: más de 2.400 personas han abandonado Río Grande en busca de oportunidades, mientras todos los indicadores económicos se mantienen en rojo y no hay señales de reactivación.

El golpe no solo afecta a las fábricas, sino también a los comercios, escuelas y barrios enteros que dependían del circulante generado por la industria. La pérdida de empleos directos arrastró miles de puestos indirectos, dejando a la ciudad casi paralizada.

El golpe no solo afecta a las fábricas, sino también a los comercios, escuelas y barrios enteros que dependían del circulante generado por la industria. La pérdida de empleos directos arrastró miles de puestos indirectos, dejando a la ciudad casi paralizada.

Un silencio que habla

Ni el gobierno provincial ni el nacional se atreven siquiera a mencionar esta fecha. El silencio oficial es la confirmación de una política que ha abandonado a los trabajadores y a la industria fueguina. En lugar de impulsar medidas de reactivación, se deja que el tejido social se desangre lentamente.

El Día del Metalúrgico en Río Grande es hoy el recordatorio de un modelo económico que fracasó y de una dirigencia política que prefiere mirar hacia otro lado. Más que un homenaje, es un llamado urgente: sin industria, sin empleo y sin futuro, la ciudad se convierte en símbolo de la desidia y el abandono.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar