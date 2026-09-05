5ª DIGITAL HACKATHON: JÓVENES QUE INNOVAN PARA TRANSFORMAR RÍO GRANDE

Rio Grande 07/09/2026.- Río Grande puso a sus jóvenes en el centro de la innovación, con 17 equipos que se animaron a pensar juntos soluciones para la ciudad y a proyectar el Río Grande del futuro. El intendente Martín Perez destacó que “este pueblo tiene que salir adelante con el aporte de ustedes” y remarcó la importancia de generar oportunidades para que sus ideas se transformen en soluciones concretas.

Río Grande volvió a poner a sus jóvenes en el centro de la innovación. La 5ª Digital Hackathon reunió a 17 equipos integrados por estudiantes de escuelas secundarias, instituciones de educación superior y organizaciones sociales, que durante la jornada trabajaron sobre ideas y proyectos destinados a aportar soluciones a distintos desafíos de la ciudad.

Más que una competencia tecnológica, la propuesta se consolidó como un espacio para pensar colectivamente el Río Grande que viene, combinando creatividad, conocimiento y herramientas digitales con una mirada puesta en las necesidades concretas de la comunidad.

El encuentro se desarrolló en el Espacio Tecnológico y contó con la participación de más de 10 mentores y un jurado integrado por referentes vinculados a la tecnología, la innovación y el desarrollo de proyectos. Las evaluaciones finales y la elección de las propuestas ganadoras estuvieron a cargo de un jurado multidisciplinario integrado por Ana Berbel, coordinadora de Proyectos de Desarrollo Locales de la empresa Total Energies; el Lic. José Carlos Eder, especialista en Educación; Yolanda Alvarado, comunicadora social; y el subsecretario de Innovación Pública, Prof. David Massimino.

Durante la jornada, los equipos tuvieron que transformar sus ideas en propuestas concretas, trabajando de manera colaborativa y recibiendo acompañamiento para desarrollar y presentar sus proyectos.

El resultado mostró que la innovación no necesariamente nace de grandes estructuras. También puede surgir de un grupo de jóvenes que identifica un problema, se anima a pensar una solución y encuentra las herramientas para llevarla adelante.

Ideas jóvenes para una ciudad más accesible

Entre los proyectos destacados estuvo “Rumbo Seguro”, una propuesta orientada a mejorar la accesibilidad dentro de la aplicación de CityBus, pensando especialmente en las necesidades de las personas con discapacidad.

También fueron reconocidos “Biblioteca Digital”, una iniciativa vinculada al acceso al conocimiento, y “Huerta con Sensores”, que incorporó tecnología al desarrollo de prácticas productivas.

Las tres propuestas obtuvieron los primeros lugares de la competencia, pero el reconocimiento alcanzó a todos los participantes. Cada equipo recibió dos tablets y una netbook, mientras que los tres proyectos destacados recibieron además medallas, mochilas de TotalEnergies y equipos informáticos.

El objetivo, de esta manera, no fue solamente premiar una idea, sino dejar herramientas concretas para que los jóvenes puedan continuar desarrollando sus capacidades.

“No hay salvadores mágicos”

Durante el cierre de la actividad, el intendente Martín Perez puso el acento en el valor de la participación y en la necesidad de que las nuevas generaciones sean parte de las decisiones que construyen la ciudad.

“No hay salvadores mágicos. Este pueblo tiene que salir adelante con el aporte de ustedes”, sostuvo el Intendente frente a los jóvenes que participaron de la Hackathon.

La frase sintetiza una idea que atraviesa la propuesta: la construcción de una ciudad no depende solamente de quienes ocupan responsabilidades institucionales, sino también de la capacidad de la comunidad para involucrarse, aportar conocimiento y generar nuevas soluciones.

En ese sentido, Perez destacó el trabajo de los participantes y señaló que las ideas surgidas durante la jornada serán tomadas como aportes para seguir pensando un mejor Río Grande.

Innovar también es pensar cómo queremos vivir

La innovación, en este caso, aparece vinculada directamente con la vida cotidiana.

Una aplicación más accesible, una herramienta para acercar el conocimiento o el uso de sensores para mejorar una huerta pueden parecer proyectos pequeños, pero expresan una forma diferente de abordar los problemas: identificar una necesidad, reunir conocimientos y buscar una respuesta colectiva.

Por eso, el valor de la Hackathon no está únicamente en los proyectos premiados. Está también en haber generado un espacio donde los jóvenes pudieron encontrarse, trabajar en equipo, equivocarse, probar alternativas y defender sus propias ideas.

La propuesta permitió además acercar a las nuevas generaciones a herramientas tecnológicas y fortalecer capacidades que serán cada vez más necesarias en el mundo laboral y productivo.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó en ese sentido que “promover el conocimiento en las juventudes es abrir un camino de oportunidades”, poniendo en valor la decisión de generar espacios donde la tecnología se transforme en una herramienta de aprendizaje y desarrollo.

Una ciudad que también se piensa desde las nuevas generaciones

Río Grande atraviesa un proceso de transformación que plantea nuevos desafíos en materia de movilidad, ambiente, producción, accesibilidad, educación y tecnología.

Frente a esos desafíos, incorporar la mirada de los jóvenes no significa solamente hablar de futuro. Significa reconocer que quienes hoy estudian, crean y desarrollan nuevas herramientas ya forman parte de la ciudad que se está construyendo.

La 5ª Digital Hackathon dejó justamente esa señal: hay una generación que tiene ideas, capacidad y ganas de participar.

Y cuando esas capacidades encuentran un Estado que genera espacios, herramientas y oportunidades, la innovación deja de ser solamente una palabra asociada a la tecnología y se convierte en una herramienta para pensar juntos cómo queremos que sea Río Grande y qué soluciones necesita la ciudad para seguir creciendo.