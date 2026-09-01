1.000 días de Milei en 10 indicadores económicos, ni un solo indicador económico positivo.

Por Armando Cabral

Argentina 08/09/2026.- A 1.000 días del inicio de la gestión de Javier Milei, los principales indicadores analizados muestran que el deterioro de los ingresos, el consumo y el empleo convive con una inversión que no logra consolidarse y con una producción industrial que permanece por debajo de los niveles previos. La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la morosidad y de la informalidad, la destrucción de puestos de trabajo y de empresas empleadoras y el retroceso de la actividad productiva configuran un escenario en el que los costos del programa económico se expresan tanto en las condiciones de vida de los hogares como en la estructura productiva. Los siguientes datos sintetizan la magnitud de estos cambios: