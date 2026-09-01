1.000 días de Milei en 10 indicadores económicos, ni un solo indicador económico positivo.

1. Salarios
- Salarios privados registrados a jun/26: -3,6% real vs. nov/23.
- Sector público nacional a jun/26: -37,0% real vs. nov/23.
- Sector público provincial a jun/26: -9,7% real vs. nov/23.
- Salarios registrados (público+privado) a jun/26: -8,2% real vs. nov/23.
- Ajustando por IPC-ENGHo 2017/18: caída real de -18,5% vs. nov/23
- SMVM: -40,8% de poder adquisitivo (nov/23–sep/26); requeriría +$271.315 (+70,7%) para recuperar nivel 2023.
2. Jubilaciones
- Bono jubilatorio congelado en $70.000 desde marzo 2024 (30 meses sin actualizar).
- Si se hubiera actualizado por movilidad: debería ser $223.148 en sep/26 → pérdida de $153.148 mensuales por jubilado.
- Jubilación mínima con bono: -19,2% real (3°T 2026 vs. último trimestre gobierno anterior).
- Jubilación mínima sin bono: -1,5% real en el mismo período.
3. Morosidad del crédito
- Morosidad bancaria de familias: de 2,5% (nov/24) a 13,0% en julio 2026 (máximo desde 2001)
- Morosidad en billeteras virtuales (PNFC): de 7,3% (nov/24) a 33,9% (jul/26), superando el máximo de pandemia (27,1% en may/2020).
- Irregularidad total (bancos + billeteras): ~15,7% en julio 2026.
4. Consumo masivo
- Supermercados (INDEC): -10,3% acumulado vs. promedio ene/22–nov/23.
- Autoservicios mayoristas: -16,9% acumulado.
- Scentia: consumo masivo -12,9% vs. promedio ene-nov 2023.
5. Inversión real
- Formación bruta de capital fijo: caídas interanuales en 5 de los últimos 9 trimestres; -2,6% (4°T 2025) y -11,6% (1°T 2026).
- Estimaciones privadas dan cuenta de una nueva caída en el 3er trimestre de 2026.
- Inversión extranjera directa neta vía mercado de cambios: desinversión neta acumulada desde dic/23 por -USD 1.193 millones.
6. Desocupación
- Tasa de desocupación: 7,8% (1°T 2026), 0,9 p.p. más que 1°T 2023.
- Desocupados vs. 4°T 2023: +323.000.
- Total desocupados: 1.765.000 personas (1°T 2026).
7. Empleo registrado
- Pérdida total: -411.613 puestos (-4,18%), de 9.857.173 a 9.445.560 (450 empleos/día).
- Sectores más afectados (absoluto): industria manufacturera (-97.312), Construcción (-80.399), Transporte y almacenamiento (-72.480), Administración pública (-72.312).
- Sectores más afectados (relativo): construcción (-16,8%), Org. extraterritoriales (-15,4%), Transporte y almacenamiento (-13,5%).
8. Informalidad laboral
- Tasa de empleo no registrado: 44,2% (1°T 2026); +2,2 p.p. interanual; +3,4 p.p. vs. 1°T 2023.
9. Empresas empleadoras
- Pérdida: -30.633 empresas (de 512.357 a 481.724), equivalente a 33,5 empresas/día.
- Sector más afectado (absoluto): comercio (-8.408).
- Sector más afectado (relativo): Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-17,2%), Transporte y almacenamiento (-17,1%).
10. Producción industrial
- Índice de producción industrial: -2,2% interanual en el 1er semestre de 2026.
- Promedio de gestión: -10,2% vs. promedio del período previo.
- Fuente: CEPA Centro Economía Política Argentina.