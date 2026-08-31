Todos con un mismo objetivo: una Argentina industrial

Industria 31/08/2026.- El 28 de agosto, en la previa del Día de la Industria, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) llevó adelante la jornada de trabajo y formación «Industria, trabajo, productividad y calidad de vida».

La CSIRA convocó a más de 600 trabajadores y delegados, empresarios y cámaras empresariales, rectores y decanos de universidades nacionales, y estudiantes, docentes y directivos de escuelas técnicas, con el objetivo de debatir una agenda común frente al deterioro productivo actual. La propuesta partió de una convicción: construir un país con soberanía política, independencia económica y justicia social solo será posible sobre la base de un proyecto industrial.

Desde noviembre de 2023, la industria perdió 97.312 puestos de trabajo registrados y cerraron 4.020 empresas manufactureras. Organizadores y asistentes coincidieron en atribuir este retroceso a la apertura importadora, la caída del consumo y la ausencia de una política industrial federal.



Frente a ese cuadro, la CSIRA se propuso elaborar diagnósticos compartidos y delinear propuestas. La actividad se organizó en cinco paneles: industria y educación técnico-profesional; industria, trabajo y calidad de vida; industria, inteligencia artificial, medioambiente y productividad; industria y comunicación; e industria, política económica y proyecto nacional argentino.

La apertura estuvo a cargo de los secretarios generales y se contó con la participación de los cerca de 40 sindicatos que integran la CSIRA: Trabajadores mecánicos (SMATA), Mineros (AOMA), metalúrgicos (UOM y ASIMRA), lácteos (ATILRA), textiles (AOTRA, UCI y SETIA), químicos (FESTIQyPRA), trabajadores del calzado (UTICRA), trabajadores cerveceros (FATCA), trabajadores de la carne (FGPICyD), ceramistas (FOCRA), papeleros y químicos (FOEIPCyQ), algodoneros (FTCIODYARA), Químicos y Petroquímicos de Zárate, trabajadores navales (SAON), vidrio (SOIVA y SEIVARA), gráficos (SFGB), conductores navales (SICONARA), caucho (SOCAYA), trabajadores del fibrocemento (SOEFBA), curtidores (SOCRA), trabajadores de la industria del fósforo (SOEIFEPVA), trabajadores alimenticios (STIA), trabajadores del gas (STIGAS), trabajadores de la industria del hielo (STIHMPRA), tabacaleros (SUETRA), trabajadores rurales (UATRE), trabajadores de la construcción (UOCRA), tintoreros (UOETSYLRA), ladrilleros (UOLRA), molineros (UOMA), plásticos (UOYEP), madereros (USIMRA), salud (ATSA), trabajadores de AFIP (AEFIP) y perfumistas (SISJAP).

A partir de las intervenciones, los debates y las conclusiones del encuentro, la CSIRA elaboró un documento final que sistematiza los principales diagnósticos y las líneas de acción para aportar a la construcción de una agenda de recuperación y desarrollo industrial.

Según ese documento, la industria manufacturera representa alrededor del 18% del PIB, concentra aproximadamente la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo y genera 2,5 millones de empleos directos, con condiciones laborales superiores al promedio de la economía.

Durante la gestión de Milei, en cambio, los principales indicadores muestran un fuerte retroceso. La actividad industrial cayó 7,9% entre 2023 y 2025, el segundo peor resultado entre las 56 economías relevadas por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En junio de 2026, el uso de la capacidad instalada fue de apenas 59,1%: cuatro de cada diez máquinas de la industria se encontraban en desuso.

Industria y educación técnico-profesional

La discusión puso el foco desde el inicio en el rol fundamental de la educación técnica para la formación de jóvenes y su inserción en la actividad industrial. Se advirtió sobre el desfinanciamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional ya que fue ejecutado muy por debajo del piso establecido por ley y que, a agosto de 2026, sus recursos acumulaban una caída real de 93,9% respecto de 2023.

A esto se suma que el artículo 30 del Presupuesto 2026 eliminó el piso legal de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional, junto con la garantía de destinar el 6% del PIB a educación establecida en la Ley de Educación Nacional.

Se planteó no solo la necesidad de recuperar el financiamiento de la educación técnica sino también de fortalecer el papel de los centros de formación sindicales y construir mecanismos concretos de articulación entre escuelas, empresas y universidades. También se propuso actualizar los perfiles profesionales, ampliar las prácticas profesionalizantes, recuperar las políticas de capacitación laboral y sostener el carácter federal y público del sistema.

Industria, trabajo y calidad de vida

El segundo panel se centró en las condiciones laborales en la industria y en la necesidad de vincular el desarrollo productivo con la generación de empleo registrado, la recuperación de los salarios y la ampliación de derechos.

Entre las prioridades que surgieron del debate se destacaron el impulso de una reforma laboral orientada a generar empleo de calidad, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la protección del sistema de obras sociales y la regulación de las nuevas modalidades vinculadas al trabajo remoto, las plataformas digitales y la automatización. También se planteó la necesidad de discutir la reducción de la jornada laboral y de construir una agenda que permita incorporar tecnología sin deteriorar las condiciones de trabajo.

En esa línea, el documento final sostiene que la industria no puede pensarse únicamente en términos de producción y productividad: su desarrollo debe traducirse en salarios dignos, empleo registrado y una mejora concreta de la calidad de vida de los trabajadores.

Industria, inteligencia artificial, medioambiente y productividad

La incorporación de inteligencia artificial, automatización, robotización y nuevas tecnologías fue abordada como una transformación capaz de mejorar la productividad y generar nuevas oportunidades, pero también de provocar el desplazamiento y la reconversión de puestos de trabajo.

Los participantes coincidieron en la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de adopción de nuevas tecnologías, acompañada por políticas de capacitación permanente y una transición tecnológica justa. También se propuso garantizar la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, fortalecer la capacidad de planificación del Estado y articular al sistema científico-tecnológico con el entramado productivo.

Entre las líneas de acción se incluyó la orientación de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas hacia el desarrollo de cadenas de valor nacionales, con mayor contenido tecnológico, capacidad exportadora y generación de empleo de calidad.

Industria y comunicación

El cuarto panel estuvo centrado en la disputa por el lugar que ocupa la producción nacional en el debate público. El documento señala que la industria suele aparecer en los medios y las redes sociales de manera reactiva, vinculada a conflictos, despidos o reclamos sectoriales, mientras que el discurso oficial y las voces contrarias a la política industrial mantienen una presencia sostenida.

Frente a esta situación, se propuso construir una estrategia de comunicación moderna y permanente, con presencia en redes sociales y plataformas de streaming, contenidos capaces de mostrar los procesos productivos y testimonios en primera persona de trabajadores, técnicos y empresarios.

También se planteó conformar una red de voceros técnico-económicos, desarrollar un sistema de respuesta rápida con datos e indicadores actualizados y construir una narrativa común entre empresarios, trabajadores y el sistema científico-tecnológico.

Industria, política económica y proyecto nacional argentino

El panel de cierre abordó la necesidad de recuperar una estrategia de desarrollo que coloque a la producción, el trabajo y la generación de valor agregado en el centro de la política económica.

Entre las conclusiones se destacó la importancia de construir un acuerdo industrial, productivo y social que permita profundizar las cadenas de valor nacionales, fortalecer la soberanía tecnológica, generar condiciones para la inversión productiva y promover un desarrollo federal.

Al hacer uso de la palabra, Julia Strada, directora de CEPA y diputada nacional, en su apertura en el panel de cierre criticó la política económica del actual gobierno: “no hay lugar para un proyecto industrial con este gobierno. No hay ni habrá». Además, afirmó la relevancia de que el movimiento obrero se apropie de conceptos claves: “el concepto de productividad no se lo podemos regalar a otros, tiene que ser nuestro, de los trabajadores”. Y resaltó la importancia de este evento “el ámbito sindical le abrió las puertas a empresarios, cámaras empresariales, rectores de universidades y estudiantes de escuelas técnicas”.

A su turno, Daniel Herrero, representante de Mercedes-Benz y Prestige Auto, sostuvo: “el riesgo no es el cambio tecnológico, sino que nosotros nos quedemos o nos sentemos a ver como es el cambio y esperar que otros países tomen decisiones estratégicas”. Y que “para ser exitoso en la industria no hay que mirar solo la terminal sino toda la cadena de valor”.

Cristian Jerónimo, representante de la Confederación General del Trabajo, señaló: “todos los que estamos acá sabemos qué clase de país queremos, que clase de industria queremos, que clase de calidad de vida queremos. Perón nos marcó ese camino y nos mostró que con esfuerzo y sacrificio uno puede vivir con dignidad” y alertó «no nos podemos permitir tener un país sin valor agregado».

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario Franco Bartolacci, expresó: “hay una campaña sistemática para desprestigiar a la universidad pública, al movimiento obrero y a la industria nacional”. Y alertó “el objetivo de llevar con vida a la universidad hasta un mejor contexto, exige asumir que la resistencia es creativa o no es”.

Por último, Ricardo Pignanelli, representante de SMATA y CSIRA cerró el evento señalando la importancia de la vinculación con los jóvenes. Expresó que luego de su reunión con estudiantes de escuelas técnicas les solicitó un aporte desde su mirada: “les pedimos propuestas desde su visión de chicos estudiantes de escuela técnica. Ellos están esperando una mano que les indique el camino, y esos somos nosotros”. Y concluyó: “sin industria no hay producción ni trabajo”.

Fuente: CEPA, Centro Economía Política Argentina.