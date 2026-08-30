TIERRA DEL FUEGO IMPULSA INVERSIONES Y EXPORTACIONES EN EMIRATOS ÁRABES, COREA DEL SUR E INDIA

Tierra del Fuego 30/08/2026.- La Secretaria de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional de Tierra del Fuego AIAS, Karina Fernández, encabezó una agenda internacional con los embajadores de los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur e India en Argentina. El objetivo central fue posicionar los recursos provinciales, atraer inversiones estratégicas y destrabar mercados externos para el sector privado fueguino.

Durante el encuentro con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos Saeed Abdulla Alqemzi, se avanzó formalmente en las gestiones técnicas, comerciales y sanitarias para abrir el mercado de Medio Oriente a la producción local. De la reunión participó Martín Marcos, en representación de la firma Vitalcan, la cual proyecta exportar alimento húmedo para mascotas elaborado en Río Grande a base de proteínas orgánicas de máxima calidad.

«Es una estrategia provincial de acompañamiento al sector privado con el acercamiento institucional para poder destrabar determinados trámites que a veces suceden en este tipo de accesos a mercados internacionales», explicó Fernández.

La funcionaria destacó que el proyecto dinamizará la generación de empleo. Por su parte, Martín Marcos señaló que el foco de la mesa de trabajo giró alrededor de «resolver acuerdos sanitarios que tienen que ver con convenios entre países para poder empezar con las exportaciones de Río Grande a Emiratos Árabes».

La agenda bilateral continuó con el embajador de Corea del Sur, Chong Hwa Lee, en una reunión institucional para visibilizar la propuesta de desarrollo e inversiones de la provincia. En este marco, se solicitó el nexo directo con la agencia de inversiones coreana, herramienta clave para propiciar transferencias tecnológicas hacia la industria fueguina.

Posteriormente, Fernández se reunió con el embajador de la India, H.E. Mr. Ajaneesh Kumar, para exhibir el potencial de los recursos naturales y el valor del recurso humano calificado de Tierra del Fuego.

“Fue una apertura muy grande desde la embajada para que inversores de la India puedan recorrer y conocer estas posibilidades que tenemos de desarrollo productivo, no solo para seguir creciendo sino para sostener lo que tenemos y hacer propuestas concretas de inversiones”, explicó la funcionaria.

“Esta serie de reuniones nos permite abrir las puertas de la provincia al mundo, para mostrar recursos humanos, nuestra industria, que está atravesando una difícil situación, y para poder generar alguna vinculación entre cámaras, entre agencias de inversiones, promoción y desarrollo, o así también entre embajadas y provincia, es una estrategia para poder generar oportunidades, no solo para producir más sino para generar empleo”, concluyó Fernández.