Río Grande deja de crecer: un informe advierte el fin de 130 años de expansión ininterrumpida

Rio Grande 29/08/2026.- Después de más de un siglo de crecimiento sostenido, Río Grande empezó a perder población. Así lo advierte un informe difundido por la consultora Neodelfos, que vincula el fenómeno con la crisis del empleo industrial y proyecta que la tendencia podría profundizarse hacia 2027.

De 73 habitantes a más de 100 mil, y ahora en retroceso

Según el trabajo, la localidad pasó de apenas 73 habitantes en 1895 a convertirse en la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, un crecimiento sostenido durante 130 años impulsado por la industria y el empleo. Ese proceso, remarca Neodelfos, “muestra hoy un quiebre histórico”.

De acuerdo con datos oficiales del RENAPER citados en el informe, Río Grande perdió 1.750 habitantes entre 2024 y 2026, una caída del 1,7%. La serie oficial que reconstruye el reporte es la siguiente:

Año Habitantes Variación anual 2024 103.191 — 2025 102.373 -818 2026 101.441 -932 2027* 100.395 -1.046

*Proyección de Neodelfos para 2027.

La pérdida de empleo no se queda en las fábricas

El informe sostiene que la caída del trabajo registrado desde diciembre de 2023 representa una pérdida potencial acumulada de entre $456.000 y $523.000 millones en masa salarial, a valores actuales. Es dinero que deja de circular en comercios, supermercados, alquileres y servicios: menos salarios, menos consumo y menor actividad económica.

Ese deterioro económico, señala Neodelfos, también empieza a notarse en la población.

Una pérdida “real” mayor a la oficial

Los 1.750 habitantes menos que marca el RENAPER podrían ser, en rigor, un piso. Neodelfos advierte que muchas personas que emigran no actualizan de inmediato su domicilio, por lo que —considerando ese rezago administrativo— estima que la reducción real actual podría rondar los 3.000 habitantes.

La caída se acelera

El ritmo de pérdida, además, se acelera: Río Grande perdió 818 habitantes entre 2024 y 2025, y 932 entre 2025 y 2026, un incremento del 13,9% en el ritmo de expulsión de población.

De sostenerse esa dinámica, Neodelfos proyecta que la reducción oficial acumulada desde 2024 podría llegar a 2.796 habitantes hacia 2027 (unos 100.395 residentes). Aplicando la misma hipótesis de rezago administrativo, la pérdida efectiva podría aproximarse a 4.800 personas, lo que ubicaría a la población real por debajo de los 100.000 habitantes.

El contraste con Ushuaia

Mientras Río Grande pierde población, Ushuaia continúa sumando habitantes. En el mismo período (julio 2024–junio 2026), la capital fueguina ganó 1.188 habitantes (+1,4%), en contraste con los 1.750 que perdió Río Grande (-1,7%).

Qué se pierde cuando una ciudad pierde población

Para Neodelfos, no se trata solamente de un dato demográfico: una ciudad que pierde trabajadores y familias pierde también consumo, actividad comercial, matrícula escolar, demanda de viviendas y capital humano.

“El golpe contra la industria está trascendiendo las fábricas y comienza a modificar la estructura económica y demográfica de Río Grande”, concluye el informe.

Fuente: informe de la consultora Neodelfos, difundido en sus redes sociales.