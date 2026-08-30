Otro argentino de bien, preso: Edil de LLA de Bragado detenido por presunto narcotráfico, listado de todos los escándalos libertarios.

Libertarios 30/08/2026.- Una sesión especial y de urgencia en el Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Bragado, aprobó por unanimidad el pedido de licencia del Concejal de La Libertad Avanza, Germán Díaz, quien actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva, por presunto narcotráfico. Asumió su reemplazante y Gulino anticipó que formará un monobloque aparte. En esta nota un listado de los escándalos de los libertarios electos o designados.

El Concejo Deliberante llevó adelante este jueves una sesión especial convocada con carácter de urgencia para abordar la situación del concejal Germán Díaz, quien permanece privado de su libertad en la ciudad vecina de 25 de Mayo, a la espera de la evolución de la causa judicial en la que se encuentra imputado por presunta comercialización de estupefacientes.

Según reportan medios locales, durante la sesión se trató el pedido de licencia presentado por el propio Díaz, firmado de su puño un período de 30 días, solicitud que fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes.

En ese marco, Sabrina Gulino asumió formalmente su banca, ocupando el escaño que temporalmente deja vacante el propio Díaz, pero ya anunció que no lo hará como parte del bloque de LLA, sino al frente de un nuevo bloque unipersonal.

Otro de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de una comisión especial destinada a seguimiento de la evolución judicial de la causa que involucra a Díaz.

Desde 2023, el espacio libertario argentino acumula más de una docena de casos judiciales y escándalos políticos que involucran a funcionarios, legisladores y asesores de La Libertad Avanza (LLA), con causas por corrupción, narcotráfico, violencia de género y fraude administrativo. El reciente caso del edil de Bragado detenido por presunto narcotráfico se suma a una lista que muestra el deterioro ético del oficialismo libertario.

Principales casos escandalosos de LLA (2023–2026)

Año Protagonista / Cargo Causa o denuncia Estado judicial / político 2026 Edil de Bragado (Buenos Aires) Detenido por presunto narcotráfico; pidió licencia por 30 días Investigación abierta; causa en fiscalía local 2026 Diego Spagnuolo (exdirector de ANDIS) Asociación ilícita, sobornos y sobreprecios en compras de medicamentos Procesado por el juez Casanello; embargo de $200 millones 2026 Fernando Cerimedo (consultor digital) Tentativa de feminicidio contra su expareja en Bolivia Detenido; causa penal en curso 2026 Santiago Pauli (asesor en Tierra del Fuego) Denunciado por quedarse con desarraigos de empleados legislativos Investigación fiscal abierta en Río Grande 2025 Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) Presunto “3% de retornos” en contratos de discapacidad Denunciada ante la Oficina Anticorrupción; sin procesamiento 2025 Manuel Adorni (vocero presidencial) Enriquecimiento ilícito y uso irregular de fondos públicos Investigación preliminar en Comodoro Py 2025 Diputado bonaerense de LLA Integrante de red de narcotráfico en el norte provincial Detenido en operativo de Gendarmería 2024 Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano) Retención de alimentos y presunto desvío de fondos Causa abierta por irregularidades administrativas 2024 Legislador de La Pampa (LLA) Violencia de género y lesiones Detenido y liberado bajo fianza 2023 María Villaverde (diputada electa) Antecedentes de narcotráfico Inhabilitada; no asumió el cargo Otro caso fue el de Ornella Calvete a quien las fuerzas de seguridad le encontraron 750.000 dolares sin declarar, ligadas directamente a la causa ANDIS y se hizo famosa por la frase, «no me hagas que te karinee», en obvia referencia al 3% de las coimas de las que esta acusada la hermana del presidente de la nacion.

Patrón común: las causas se repiten en torno a corrupción institucional, violencia política y delitos comunes .

las causas se repiten en torno a . Erosión del discurso moral: el relato de “transparencia y motosierra” contrasta con una gestión marcada por procesamientos y denuncias cruzadas .

el relato de “transparencia y motosierra” contrasta con una gestión marcada por . Expansión territorial: los casos alcanzan desde Buenos Aires y La Pampa hasta Tierra del Fuego , mostrando una red nacional de conflictos judiciales.

los casos alcanzan desde , mostrando una red nacional de conflictos judiciales. Impacto político: cada nuevo expediente debilita la imagen de Javier Milei y su entorno, especialmente tras los vínculos familiares y empresariales revelados en la causa ANDIS.

La acumulación de escándalos libertarios entre 2023 y 2026 configura un mapa judicial y ético crítico para el oficialismo. Desde el narcotráfico en Bragado hasta los sobreprecios en discapacidad, los casos exhiben una contradicción entre el discurso anticorrupción y la práctica política.

Con información de Infogei y www.lalicuadoratdf.com.ar