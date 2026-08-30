Otro argentino de bien, preso: Edil de LLA de Bragado detenido por presunto narcotráfico, listado de todos los escándalos libertarios.

El Concejo Deliberante llevó adelante este jueves una sesión especial convocada con carácter de urgencia para abordar la situación del concejal Germán Díaz, quien permanece privado de su libertad en la ciudad vecina de 25 de Mayo, a la espera de la evolución de la causa judicial en la que se encuentra imputado por presunta comercialización de estupefacientes.
Según reportan medios locales, durante la sesión se trató el pedido de licencia presentado por el propio Díaz, firmado de su puño un período de 30 días, solicitud que fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes.
En ese marco, Sabrina Gulino asumió formalmente su banca, ocupando el escaño que temporalmente deja vacante el propio Díaz, pero ya anunció que no lo hará como parte del bloque de LLA, sino al frente de un nuevo bloque unipersonal.
Otro de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de una comisión especial destinada a seguimiento de la evolución judicial de la causa que involucra a Díaz.
Desde 2023, el espacio libertario argentino acumula más de una docena de casos judiciales y escándalos políticos que involucran a funcionarios, legisladores y asesores de La Libertad Avanza (LLA), con causas por corrupción, narcotráfico, violencia de género y fraude administrativo. El reciente caso del edil de Bragado detenido por presunto narcotráfico se suma a una lista que muestra el deterioro ético del oficialismo libertario.
Principales casos escandalosos de LLA (2023–2026)
|Año
|Protagonista / Cargo
|Causa o denuncia
|Estado judicial / político
|2026
|Edil de Bragado (Buenos Aires)
|Detenido por presunto narcotráfico; pidió licencia por 30 días
|Investigación abierta; causa en fiscalía local
|2026
|Diego Spagnuolo (exdirector de ANDIS)
|Asociación ilícita, sobornos y sobreprecios en compras de medicamentos
|Procesado por el juez Casanello; embargo de $200 millones
|2026
|Fernando Cerimedo (consultor digital)
|Tentativa de feminicidio contra su expareja en Bolivia
|Detenido; causa penal en curso
|2026
|Santiago Pauli (asesor en Tierra del Fuego)
|Denunciado por quedarse con desarraigos de empleados legislativos
|Investigación fiscal abierta en Río Grande
|2025
|Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia)
|Presunto “3% de retornos” en contratos de discapacidad
|Denunciada ante la Oficina Anticorrupción; sin procesamiento
|2025
|Manuel Adorni (vocero presidencial)
|Enriquecimiento ilícito y uso irregular de fondos públicos
|Investigación preliminar en Comodoro Py
|2025
|Diputado bonaerense de LLA
|Integrante de red de narcotráfico en el norte provincial
|Detenido en operativo de Gendarmería
|2024
|Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano)
|Retención de alimentos y presunto desvío de fondos
|Causa abierta por irregularidades administrativas
|2024
|Legislador de La Pampa (LLA)
|Violencia de género y lesiones
|Detenido y liberado bajo fianza
|2023
|María Villaverde (diputada electa)
|Antecedentes de narcotráfico
|Inhabilitada; no asumió el cargo
- Patrón común: las causas se repiten en torno a corrupción institucional, violencia política y delitos comunes.
- Erosión del discurso moral: el relato de “transparencia y motosierra” contrasta con una gestión marcada por procesamientos y denuncias cruzadas.
- Expansión territorial: los casos alcanzan desde Buenos Aires y La Pampa hasta Tierra del Fuego, mostrando una red nacional de conflictos judiciales.
- Impacto político: cada nuevo expediente debilita la imagen de Javier Milei y su entorno, especialmente tras los vínculos familiares y empresariales revelados en la causa ANDIS.
La acumulación de escándalos libertarios entre 2023 y 2026 configura un mapa judicial y ético crítico para el oficialismo. Desde el narcotráfico en Bragado hasta los sobreprecios en discapacidad, los casos exhiben una contradicción entre el discurso anticorrupción y la práctica política.
Con información de Infogei y www.lalicuadoratdf.com.ar