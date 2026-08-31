OSEF Y LA FUNDACIÓN NATALÍ DAFNE FLEXER UNEN FUERZAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE NIÑOS DE TIERRA DEL FUEGO CON CÁNCER

Tierra del Fuego 31/08/2026.- Con la firme convicción de que la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes son una prioridad, autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el presidente Gustavo García, vicepresidente Dr. Jorge Giménez, la directora por los activos, Adriana Soria; los integrantes del equipo técnico Dr. Martín Vegh, Solange Juarez Stazzone y Romina Rivero se reunieron con la Lic. Verónica Pani y Edith Grynszpancholc, presidenta de la Fundación Natalí Dafne Flexer, institución de referencia nacional en la contención y acompañamiento del cáncer infantil.

La reunión marcó el inicio de una colaboración estratégica diseñada para dar respuestas oportunas, humanas y eficientes a las familias fueguinas que atraviesan tratamientos oncológicos, tanto en la provincia como en los centros de alta complejidad del país.

Esta alianza busca articular de manera directa la capacidad prestacional e institucional de OSEF con los programas de asistencia integral de la Fundación Flexer.

Entre los pilares centrales de esta unión se destacan:

-Soporte y Contención Familiar en Derivaciones.

Apoyo para la agilización de trámites de hospedaje, soporte psicosocial y material de orientación para las familias de Tierra del Fuego que deben viajar a Buenos Aires u otros centros urbanos para la atención de sus hijos.

-Agilización de Trámites y Gestión de Insumos:

Trabajar coordinadamente para simplificar la tramitación administrativa, el acceso a medicación específica y la provisión de insumos médicos para pacientes pediátricos en tratamiento.

-Acompañamiento Emocional y Recreativo:

Garantizar que los niños reciban contención multidisciplinaria durante las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

«El abordaje del cáncer infantil requiere no solo de la excelencia médica, sino también de una red humana sólida y eficiente. Coordinar acciones con la Fundación Natalí Dafne Flexer nos permite asegurar que cada niño y cada familia fueguina cuente con el respaldo, la calidez y las herramientas necesarias en todo momento», destacaron desde la conducción de OSEF.

Con este acercamiento, la Obra Social del Estado Fueguino reafirma su compromiso con la salud pública provincial y la humanización de la atención médica, sumando el valor de organizaciones de reconocida trayectoria en beneficio directo de sus afiliados.