Lunes 31 de agosto: Arranca la QUINTA SEMANA DE PARO DOCENTE

Exigimos al Gobernador, ministros y funcionarios una recomposición salarial que establezca el camino hacia alcanzar el salario mínimo vital y móvil; mayor inversión en la Educación Pública; el cese de cualquier descuento, la devolución de los días descontados; y que toda recomposición salarial alcance a las jubiladas y los jubilados docentes.
Concentramos a las 11:00 hs. en toda la provincia
Río Grande: en el acampe en el Ministerio de Educación
Tolhuin: en la Plaza Cívica
Ushuaia: en el acampe en Casa de Gobierno
Habrá ollas populares
¡Llamamos a toda la docencia a sumarse a luchar con su jardín, escuela, colegio o profesorado! ¡La única garantía de defender la educación pública, los derechos laborales y nuestro salario es luchando en unidad y con masividad!
No podemos resignarnos a vivir una vida de endeudamiento y precariedad; el momento de defender nuestro salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales ¡ES AHORA!
SUTEF