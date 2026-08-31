Lunes 31 de agosto: Arranca la QUINTA SEMANA DE PARO DOCENTE

Tierra del Fuego 31/’8/2026.- Tras el masivo rechazo a la propuesta del Ejecutivo, la docencia fueguina comienza la 5.ª semana de paro por tiempo indeterminado y continúa en las calles.

Exigimos al Gobernador, ministros y funcionarios una recomposición salarial que establezca el camino hacia alcanzar el salario mínimo vital y móvil; mayor inversión en la Educación Pública; el cese de cualquier descuento, la devolución de los días descontados; y que toda recomposición salarial alcance a las jubiladas y los jubilados docentes.

Concentramos a las 11:00 hs. en toda la provincia

Río Grande: en el acampe en el Ministerio de Educación

Tolhuin: en la Plaza Cívica

Ushuaia: en el acampe en Casa de Gobierno

Habrá ollas populares

¡Llamamos a toda la docencia a sumarse a luchar con su jardín, escuela, colegio o profesorado! ¡La única garantía de defender la educación pública, los derechos laborales y nuestro salario es luchando en unidad y con masividad!

No podemos resignarnos a vivir una vida de endeudamiento y precariedad; el momento de defender nuestro salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales ¡ES AHORA!

SUTEF