Rio Grande 31/08/2026.- El buque petrolero VS Promise llegó a Tierra del Fuego desde operaciones previas en rutas internacionales: antes de amarrar en la monoboya de Río Cullen (13 de agosto de 2026), había navegado desde el Atlántico Norte, con registros de actividad en el Golfo de México, costas de EE.UU., Panamá y el norte de Europa. Hasta ahora quien debió controlar este recorrido y hacerlo publico no se expresó y es la Prefectura naval Argentina. El buque vino de Estados Unidos y Volvió a ese pais, mas precisamente al estado Texas.

El buque petrolero VS Promise llegó a Tierra del Fuego desde operaciones previas en rutas internacionales: antes de amarrar en la monoboya de Río Cullen (13 de agosto de 2026), había navegado desde el Atlántico Norte, con registros de actividad en el Golfo de México, costas de EE.UU., Panamá y el norte de Europa.

Línea de tiempo del recorrido hacia Tierra del Fuego

El buque no venia de Cullen, como se trató de instalar, venia de Estados Unidos y volvió a Estados Unidos con crudo argentino.

Datos AIS (Automatic Identification System): plataformas como MarineTraffic, VesselFinder y FleetMon registran el historial de navegación del VS Promise, incluyendo fechas, puertos y coordenadas.

plataformas como MarineTraffic, VesselFinder y FleetMon registran el historial de navegación del VS Promise, incluyendo fechas, puertos y coordenadas. Autoridades portuarias: la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego y la Prefectura Naval Argentina tienen constancia del ingreso del buque a Río Cullen y Ushuaia.

Registros internacionales: el VS Promise figura en el registro de la Isle of Man Ship Registry, bajo bandera británica, y sus movimientos previos se documentan en el Golfo de México, Canal de Panamá y Europa del Norte.

Julio–agosto 2026 – Atlántico Norte y Golfo de México: El VS Promise operó en rutas comerciales internacionales, con antecedentes de carga y descarga en terminales del Golfo de México (Texas y Louisiana) , además de escalas en Panamá y puertos del norte de Europa .

El VS Promise operó en rutas comerciales internacionales, con antecedentes de carga y descarga en , además de escalas en . 13 de agosto de 2026 – Monoboya de Río Cullen (Tierra del Fuego): El buque arribó desde esas rutas internacionales y permaneció en la terminal offshore de TotalEnergies en Río Cullen , donde cargó crudo de la Cuenca Marina Austral (yacimientos Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade).

El buque arribó desde esas rutas internacionales y permaneció en la , donde cargó crudo de la Cuenca Marina Austral (yacimientos Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade). 24 de agosto de 2026 – Puerto de Ushuaia: Tras la operación en Río Cullen, ingresó al muelle comercial de Ushuaia a las 07:08, permaneciendo unas horas. La escala generó polémica política por tratarse de un buque de bandera británica en territorio fueguino.

Tras la operación en Río Cullen, ingresó al a las 07:08, permaneciendo unas horas. La escala generó polémica política por tratarse de un buque de bandera británica en territorio fueguino. 28 de agosto de 2026 – Rumbo al Golfo de México: Luego de completar carga parcial en Cullen, partió hacia Nederland, Texas, con arribo estimado para el 21 de septiembre de 2026, transportando unas 22.464 toneladas métricas de crudo (aprox. 165.000 barriles).

Claves del recorrido

Origen inmediato: El VS Promise llegó a Tierra del Fuego desde rutas internacionales en el Atlántico Norte, principalmente el Golfo de México y Europa , antes de operar en Río Cullen.

El VS Promise llegó a Tierra del Fuego desde rutas internacionales en el Atlántico Norte, principalmente el , antes de operar en Río Cullen. Operación en Argentina: Cargó petróleo en la monoboya de Río Cullen, vinculada al consorcio TotalEnergies–PAE–Wintershall.

Cargó petróleo en la monoboya de Río Cullen, vinculada al consorcio TotalEnergies–PAE–Wintershall. Destino final: Partió hacia Texas (EE.UU.), bajo bandera británica, lo que reavivó el debate sobre soberanía y la Ley Gaucho Rivero.

El VS Promise no vino directamente de un puerto argentino, sino que arribó desde rutas internacionales del Atlántico Norte (Golfo de México y Europa), operó en Río Cullen, pasó por Ushuaia y partió nuevamente hacia Estados Unidos. Si bien algunos medios señalaron el posible destino, siempre hablaron de Cullen y no del verdadero origen del viaje del buque que comenzó en el Mar del Norte, pasó por Tierra del Fuego y continuó hacia Texas en estados.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar