LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ TAREAS DE LIMPIEZA EN ROTONDAS E ISLAS DE LA AVENIDA HÉROES DE MALVINAS

Ushuaia 31/08/2026.- Personal de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia realizó durante la jornada del sábado tareas de limpieza en distintas rotondas e islas ubicadas a lo largo de la avenida Héroes de Malvinas.

Los trabajos incluyeron la limpieza de cordones y sectores de las rotondas e islas ubicadas frente al Colegio Polivalente de Arte, en el ingreso al barrio Ecológico y en el acceso al sector de Andorra.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que habitualmente este tipo de tareas comienza hacia mediados de septiembre, cuando finaliza el período invernal, pero que las buenas condiciones climáticas que se vienen registrando durante las últimas semanas permitieron adelantar los trabajos.

Ferreyra destacó que estas tareas forman parte de un esquema de trabajo articulado con Agrotécnica Fueguina, que permite avanzar en la limpieza de cordones y distintos sectores de la ciudad aprovechando las condiciones climáticas favorables.

“Estamos aprovechando que el clima nos acompaña para avanzar con la limpieza de cordones y distintos sectores de la ciudad. La idea es poder realizar estas tareas con anticipación y evitar que se acumule una gran cantidad de tierra o polvo en suspensión durante los días de mejores condiciones climáticas que se avecinan”, señaló.

Los trabajos continuarán en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de avanzar en las tareas de limpieza y mantenimiento antes de la llegada de la primavera.