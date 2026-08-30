LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZÓ TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA AVENIDA PERITO MORENO

Ushuaia 30/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante durante la jornada del sábado una intervención integral de limpieza y mantenimiento en un amplio sector de la avenida Perito Moreno.

Las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido desde la rotonda de Vito Dumas en dirección hacia el puente de Arroyo Grande e incluyeron la remoción de barros y sedimentos que se fueron acumulando durante los meses del período invernal, además de la desobstrucción y limpieza de los desagües pluviales.

Asimismo, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de hidrolavado sobre los bloques New Jersey que delimitan la arteria principal de la colectora, permitiendo avanzar con la limpieza y puesta en condiciones de este sector de la avenida.

Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento que lleva adelante el Municipio mientras concluye el período invernal, con el objetivo de mantener en condiciones las calles, avenidas y sistemas de escurrimiento de la ciudad.

Las cuadrillas continuarán trabajando durante las próximas semanas en distintos sectores de Ushuaia, con tareas de limpieza, remoción de sedimentos, mantenimiento y desobstrucción de desagües, siempre que las condiciones climáticas acompañen.