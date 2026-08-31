Infancia en Argentina: Según UNICEF en 2025, Tierra del Fuego fue la mejor posicionada.

Tierra del Fuego 31/08/2026.- Un nuevo índice de UNICEF comparó las condiciones materiales, educativas, sanitarias y de protección en las 24 jurisdicciones. Tierra del Fuego obtuvo el resultado más favorable y Formosa quedó en el último lugar.

Las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes presentan amplias diferencias según la provincia en la que viven. Las jurisdicciones patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires muestran los resultados más favorables, mientras que las mayores dificultades se concentran principalmente en el norte del país.

El diagnóstico surge de “Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia”, un informe elaborado por UNICEF a partir de datos oficiales. El documento incorpora el Índice Provincial de Niñez, una herramienta que reúne información sobre condiciones materiales, educación, salud y violencia.

El índice utiliza una escala de 0 a 1. Los valores más próximos a 1 representan mejores condiciones relativas, mientras que los más cercanos a 0 exponen mayores desafíos. El promedio nacional correspondiente a 2025 fue de 0,63 puntos.

Tierra del Fuego encabezó la medición con 0,82 puntos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 0,80; Neuquén, con 0,76; Chubut, con 0,73; y Río Negro, con 0,72.

En el otro extremo quedaron Formosa, con 0,34 puntos; Chaco, con 0,43; Misiones, con 0,52; Corrientes, con 0,53; y Santiago del Estero, con 0,56.

La distancia entre Tierra del Fuego y Formosa alcanzó los 0,48 puntos. El resultado refleja que las condiciones relativas de la jurisdicción mejor posicionada son más del doble que las registradas en la provincia ubicada al final de la medición.

Las brechas en las condiciones materiales

La dimensión vinculada con las condiciones materiales contempla el ingreso familiar por persona, la pobreza monetaria extrema y la presencia de necesidades básicas insatisfechas. El promedio nacional en este apartado fue de 0,67.

La Ciudad de Buenos Aires obtuvo el resultado más favorable, con 0,88 puntos. Luego se ubicaron Tierra del Fuego, con 0,83; Neuquén, con 0,81; Río Negro, con 0,78; y Santa Cruz, con 0,76.

Las situaciones menos favorables se observaron en Chaco, con 0,42 puntos; Corrientes y Santiago del Estero, ambas con 0,54; Catamarca, con 0,57; y Entre Ríos, con 0,58.

El informe señala que la falta de ingresos se combina con otras privaciones vinculadas con el acceso efectivo a derechos fundamentales. Por esa razón, el índice no se limita a medir la pobreza monetaria, sino que incorpora las trayectorias educativas, los indicadores sanitarios y la exposición a situaciones de violencia.

Educación, el indicador con el promedio más bajo

La educación presentó el promedio nacional más bajo entre las cuatro dimensiones, con 0,48 puntos. Para construir este indicador se evaluaron la asistencia escolar, la terminalidad secundaria, los aprendizajes y el acceso a tecnologías de la información y la comunicación.

La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego compartieron el primer lugar, con 0,76 puntos. A continuación quedaron La Rioja, con 0,57; Córdoba, con 0,55; y Río Negro, con 0,54.

Formosa registró el valor más bajo, con 0,26 puntos. También quedaron entre las últimas posiciones Chaco, con 0,27; Santiago del Estero, con 0,30; Misiones, con 0,33; y Tucumán, con 0,37.

Los resultados muestran que las oportunidades educativas continúan fuertemente condicionadas por el territorio, tanto en el acceso y la permanencia escolar como en los aprendizajes y la disponibilidad de herramientas tecnológicas.