Enrique Stola sobre la salud mental de Milei: «Es un peligro para el país»

Argentina 31/08/2026.- El reconocido psiquiatra feminista y gran brujo aliado de nuestro portal analizó la conducta pública del presidente. Advirtió sobre su «fuerte inestabilidad emocional», la matriz machista de sus discursos y la alarmante falta de empatía ante el sufrimiento social.

En una contundente entrevista brindada al programa Resumen Económico de Radio Provincia —y replicada por el portal Tarde pero Seguro—, el médico psiquiatra, activista de derechos humanos y entrañable brujo aliado de esta casa, el Dr. Enrique Stola, lanzó duras advertencias sobre la salud mental del presidente Javier Milei y el impacto que su conducta tiene sobre todo el tejido social.

Fiel a su rigurosidad profesional, Stola comenzó marcando un límite metodológico: aclaró que no realiza diagnósticos clínicos fuera de un consultorio. Sin embargo, el especialista fue categórico al afirmar que «no se necesita ser psicólogo» para advertir en el mandatario «una fuerte inestabilidad emocional», acompañada de una «mala agresividad» y una actitud «verbalmente violenta» que, según su lectura, «habilita violencias sociales».

Una conducta perversa y la falta de empatía como política

Al ser consultado sobre decisiones oficiales extremas, como el recorte de pasajes y asistencia a niños trasplantados o con cáncer, el psiquiatra no dudó en calificar estas actitudes gubernamentales como «perversas». Stola explicó que un presidente elegido democráticamente «debería tener conductas que atiendan al bien común», por lo que la total indiferencia ante el dolor de los sectores más vulnerables compone un cuadro preocupante.

El especialista también puso la lupa sobre el lenguaje del mandatario, plagado de metáforas de connotación sexual y violenta (como la polémica frase «le vamos a dejar el traste como un mandril»). Para Stola, estas expresiones forman parte de «esta cosa tan machista, llena de agresión» que Milei dirige tanto a opositores como a mandatarios internacionales, y que reflejan un trasfondo personal que requeriría urgente abordaje terapéutico.

El rol de Karina Milei y el uso del poder

Respecto a la dinámica del poder familiar en la Casa Rosada, Stola defendió el rol de Karina Milei frente a los ataques que recibe de ciertos sectores. El psiquiatra consideró que la secretaria general de la Presidencia suele ser cuestionada «desde un lugar muy machista» por su oficio previo como repostera. En contraste, señaló que gran parte de la dirigencia política masculina tradicional podría envidiar su capacidad para ejercer el poder, describiéndola como el factor clave que «estabiliza» al presidente en su cargo.

Hacia el final de la entrevista, el médico concluyó que estamos ante un gobierno que actúa «sin ningún tipo de límites» y lo definió abiertamente como «un gobierno de los ricos para los ricos», donde la clase dominante utiliza la gestión de los hermanos Milei para sus propios intereses.

Un aliado histórico en la lucha feminista

Para la comunidad de Las Brujas de Salem, la voz de Enrique Stola tiene un peso fundamental. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Stola se define a sí mismo como feminista y activista antes que por sus títulos clínicos. Su valiente recorrido incluye haber sido el psiquiatra de las víctimas del cura Julio César Grassi, perito de parte de Thelma Fardin en su juicio contra Juan Darthés, e integrante clave de la Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG).