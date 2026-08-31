EL MUNICIPIO RENUEVA EL EQUIPAMIENTO DEL NATATORIO “EVA PERÓN” Y RETOMA LAS ACTIVIDADES

Rio Grande 31/08/2026.- Con fondos propios, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo la infraestructura del Natatorio Municipal “Eva Perón” mediante la incorporación de nuevo equipamiento y la realización de tareas de mantenimiento. A partir de este lunes 31 se retomarán las actividades en el chapotero y la pileta mediana.

En esta oportunidad, se incorporó una nueva caldera de 90.000 calorías destinada a calefaccionar la pileta mediana y el chapotero, sectores que en conjunto cuentan con una capacidad aproximada de 220.000 litros de agua.

La puesta en funcionamiento de este nuevo equipo permitirá mantener el agua a una temperatura de entre 30 y 31 °C, generando mejores condiciones para el desarrollo de las distintas propuestas que tienen lugar en estos espacios.

Esta mejora resulta especialmente significativa para la Escuela de Natación, los jardines de infantes y las actividades destinadas a personas mayores, ya que una temperatura adecuada favorece el aprendizaje y el desarrollo de los contenidos de natación, además de brindar mayor confort para las propuestas vinculadas a la rehabilitación y el bienestar.

La incorporación de la nueva caldera beneficiará de manera directa a más de 2.500 personas que utilizan diariamente estos sectores del Natatorio, mejorando la calidad y las condiciones en las que se llevan adelante las actividades.

Asimismo, el nuevo sistema representa un avance en materia de seguridad, eficiencia y confiabilidad tanto para el personal que desempeña sus tareas en las instalaciones como para las vecinas y vecinos que concurren al lugar. El equipo cuenta con tecnología de última generación y diferentes programas de control que permiten optimizar su funcionamiento, garantizar un adecuado manejo de la temperatura y brindar mayor seguridad durante su operación.

Como parte de estos trabajos, también se realizó el recambio de la carga filtrante del filtro Triton TR-140, incorporando aproximadamente 420 kg de material filtrante, compuesto por 295 kg de arena de sílice y 125 kg de grava de soporte.

Esta renovación permite recuperar y mantener la eficiencia del sistema de filtración, mejorando la retención de partículas y sólidos en suspensión y favoreciendo una mayor transparencia y calidad del agua. A su vez, contribuye a optimizar la circulación y el proceso de tratamiento, además de prolongar el correcto funcionamiento del equipo.

En continuidad con estas tareas, durante esta semana se avanzará con el recambio de las cargas filtrantes correspondientes a la pileta grande. Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento en las bombas de filtrado y el recambio de cabezales, acciones destinadas a optimizar el funcionamiento integral de los sistemas del Natatorio.

Tras estas mejoras, este lunes 31 se retomarán las actividades en el chapotero y la pileta mediana, permitiendo que vecinos y vecinas vuelvan a participar de las propuestas que se desarrollan habitualmente en ambos espacios.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo con fondos propios la infraestructura del Natatorio Municipal “Eva Perón”, mediante mejoras que permiten optimizar sus instalaciones y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje durante todo el año.