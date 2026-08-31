EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO DE USHUAIA AVANZAN EN UNA AGENDA CONJUNTA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS

Ushuaia 31/08/2026.- _Funcionarios provinciales y municipales iniciaron mesas de trabajo técnicas para abordar problemáticas vinculadas al desarrollo urbano, la infraestructura y la prestación de servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad._

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia pusieron en marcha mesas de trabajo conjuntas destinadas a abordar distintas problemáticas relacionadas con el desarrollo y la consolidación urbana de la ciudad. El objetivo es optimizar recursos, coordinar intervenciones y articular acciones que permitan mejorar las condiciones urbanas y la prestación de los servicios esenciales.

La primera reunión estuvo enfocada en cuestiones vinculadas al ordenamiento urbano y la infraestructura, con especial atención en aspectos catastrales, trazas y consolidación de calles, además de las condiciones necesarias para avanzar en servicios como energía eléctrica, gas, agua y cloacas.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre ambas jurisdicciones para avanzar sobre una agenda común.

“Muchas de estas cuestiones, para poder desarrollar el servicio, necesitan claramente tener delimitaciones que tienen que ver con lo urbano, la traza, la consolidación de calles y lo catastral”, explicó.

Castillo remarcó además que la participación de las distintas áreas vinculadas con los servicios y la infraestructura permite analizar de manera integral las necesidades de los diferentes sectores de Ushuaia.

“Vamos planteando una agenda conjunta para ver cómo vamos subsanando problemas puntuales”, señaló.

En relación con la posibilidad de ejecutar obras de manera conjunta, la funcionaria aclaró que el objetivo principal es avanzar en una planificación coordinada. “Más que obras en conjunto, hablamos de obras articuladas, de un trabajo articulado en donde claramente podamos resolver y ambos podamos trabajar para mejorar las condiciones urbanas y las condiciones de servicios en los distintos puntos de la ciudad de Ushuaia”, sostuvo.

Por su parte, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, valoró el comienzo de las mesas técnicas y consideró que representan una herramienta para atender las necesidades concretas de los vecinos.

“Es el puntapié y el camino que necesitamos hacia adelante, fusionar las dos gestiones para un resultado que vea la comunidad en lo cotidiano, sobre todo en los servicios y en todo lo que tiene que ver con la vía pública”, afirmó.

Garay explicó que uno de los objetivos será planificar las obras de infraestructura y coordinar las intervenciones que requieran la participación de distintos organismos. En ese sentido, señaló que resulta fundamental contemplar los servicios existentes antes de avanzar con determinadas obras.

“Es imposible pensar una obra si no estás tocando algunos servicios, sean cañerías, un nuevo tendido de electricidad, por ejemplo, en las calles”, indicó.

La funcionaria adelantó que las mesas continuarán trabajando sobre objetivos concretos y prioridades definidas, incorporando progresivamente otros ejes de interés para la comunidad, entre ellos ambiente, salud y asistencia social.

Del encuentro participaron, por parte del Gobierno provincial, la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra; el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Cristian Pereyra; y el presidente a cargo de la Dirección Provincial de Energía, Manuel Álvarez.

En representación de la Municipalidad de Ushuaia estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Yésica Garay; la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; y la subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, arquitecta Irupé Petrina.

La iniciativa busca consolidar un esquema de trabajo coordinado entre Provincia y Municipio para definir prioridades, ordenar las intervenciones y avanzar en soluciones para distintos sectores de Ushuaia, con especial énfasis en infraestructura, servicios y condiciones urbanas.