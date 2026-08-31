El Concejo Deliberante aprobó la creación del programa “RGA Avícola” y el “Sello Avícola RGA”

Rio Grande 31/08/2026.- La iniciativa impulsada por el concejal Jonatan Bogado busca fortalecer y acompañar a los productores avícolas de Río Grande, promoviendo el desarrollo de la producción local y generando herramientas que permitan consolidar la actividad en la ciudad.

En el marco de la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, fue aprobada la creación del programa “RGA Avícola” y la implementación del “Sello Avícola RGA”, una iniciativa orientada a fortalecer la producción avícola local y acompañar a los productores de la ciudad.

El concejal Jonatan Bogado destacó la importancia de la aprobación de la propuesta y valoró especialmente el “trabajo desarrollado junto a los productores locales y las distintas áreas municipales vinculadas al sector productivo”.

En este marco, el edil explicó que “la iniciativa apunta a dar continuidad y mejorar un programa de apoyo que el Municipio viene desarrollando desde hace algunos años, destinado a acompañar e impulsar a quienes llevan adelante actividades productivas dentro de la ciudad”.

“Esto es muy importante para nuestra ciudad porque implica la puesta en funcionamiento y la mejora de un programa que se viene realizando ya hace algunos años en la gestión de este Municipio”, sostuvo Bogado, quien remarcó la necesidad de continuar generando políticas que permitan acompañar a los productores locales.

En este sentido, señaló que el objetivo es “impulsar y fortalecer la actividad avícola, generando mayores herramientas de acompañamiento para quienes producen en Río Grande y contribuyendo al desarrollo de la producción local”.

Acompañamiento al entramado productivo

Bogado vinculó esta iniciativa con otras acciones que se vienen impulsando desde el Concejo Deliberante frente a las distintas situaciones que atraviesa el entramado productivo de la ciudad.

“Hay una coherencia de parte de este Concejo Deliberante de auspiciar e impulsar a nuestros productores y a nuestra comunidad”, afirmó.

En esa línea, consideró que el fortalecimiento de la producción avícola representa también una “oportunidad para diversificar y consolidar las actividades productivas locales, brindando respaldo institucional a quienes desarrollan sus emprendimientos en la ciudad”.

La creación del “Sello Avícola RGA” se incorpora como una herramienta para identificar y poner en valor la producción avícola local, contribuyendo a visibilizar el trabajo de los productores y a fortalecer el vínculo entre producción, comunidad y consumo local.

Reconocimiento al trabajo de los productores

Bogado también puso en valor el trabajo que vienen desarrollando los productores avícolas de Río Grande y al respecto “felicitó el trabajo que vienen realizando los productores de Río Grande, a seguir impulsándolo, a trabajar con mayor compromiso”, expresó.